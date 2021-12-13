上周日台電文山區萬隆變電所爆炸，造成雙北大停電，影響用戶超過30萬戶。這次停電若不是發生在周末，受影響家戶眾多，可能不會引起太多矚目，因為近年類似的無預警停電事件越來越多，民眾似乎習以為常。台電解釋這次事故是「意外事故」，但深入觀察卻是台電的結構性問題，如果不能修正，台灣供電穩定危矣！

為錯誤能源政策遮羞

這次爆炸引發的大停電，涵蓋新北中和、永和、新店及台北文山、木柵地區，影響層面較諸過去幾次「全台大停電」算是「小兒科」，但逾30萬戶家庭、商號、工廠陷入黑暗，畢竟不是小事；而台電口中「純屬意外」的變電所爆炸是否真的「純屬意外」，更該認真推敲。

根據媒體報導，台電內部員工透露，台電為因應缺電壓力，變電所多次降壓供電，對系統設備產生累積性傷害，這次爆炸的五號變壓器，在上月就曾故障。因此，真要探究，所謂的「意外事故」未必是真意外，而是人為疏失、甚至蓄意造成的傷害，這種傷害不會馬上反應，但會在一個時間點爆發。

類似情況，其實早已發生並持續累積。在蔡政府上任之初，因反核而故意讓部分已完成維修的核電機組不發電，用電高峰期的備轉容量率時常降到5%以下，甚至到2%的危險數字，當時就已傳出台電為了不進入分區限電，許多時候刻意降壓供電。之後，各地頻繁傳出台電設備意外故障甚至爆炸事件，大大小小的無預警停電更多。

正常情況下，台電供電的電壓是110伏特，依照清大學者葉宗洸的估計，「理論上，台電只要將全國的供電電壓降到107伏特，就可以增加將近3%的供電量，讓更多的用戶有電可用，當然供電的品質也會因此受到影響。」

台電降壓供電的原因容易理解，非常簡單，就是缺電。為了避免走上限電、分區供電，被社會咒罵，更要被長官們痛K、甚至可能丟官的結果，在備轉容量率降到危險邊緣時，藉著降壓「偷」到3、4個百分點的供電，是合理的決定。

只是這種降壓供電雖然短期能過關，卻會損耗設備，嚴重時甚至連民眾家中的電器都會受損。台電雖然承認「有時候會降壓供電」，卻強調與缺電無關，「降壓運轉是維持電力供需平衡與穩定供電的必要手段，不會影響用戶設備」，這番話其實無異是「此地無銀三百兩」。

此外，為了替會造成電價上漲的錯誤能源政策遮羞，在經濟部壓力下，台電的電價一直不敢調漲，虧損則以穩定基金「作帳」掩飾；為了節省成本，也出現減少設備零件汰換的傾向，長期下來當然增加「意外故障」的風險與機率。

追本溯源，是錯誤的能源政策讓缺電風險更高；台電本應以專業與擔當，根據事實回應，遺憾的是，民進黨執政後，政治對專業的干預更深，甚至到了「順我者昌，逆我者亡」的程度，之前的台電董事長黃重球受訪時，流露對非核政策稍有疑慮的態度，即馬上「被辭職」；這種下場，台電員工看在眼裡，就再難有人願意以專業抗辯錯誤政策了。

蔡政府偷電才是元凶

在專業淪喪下，外界看到的就是台電一而再、再而三地犯下「低級錯誤」──如只要1、2人的失誤，即引發全台大停電，甚至只是員工「清潔、移椅子」就引發核二跳機停機。而日前「重啟核四」公投辯論更是台電「去專業化」的高潮：會中扮演反方的台電核能發電處處長許永輝公開表示「核四不安全」、「核四廠從設計、採購、施工，到事故處理上有很多先天不良的問題」，但當年許多涉及核四安全與工程的事項都是在他手上審核簽過的。

不論是為了保官位，不惜把核四說得不安全、更不堪，或是當年台電推動核四工程就是有問題、不安全，都顯示台電沉淪的專業能力，更甭提淪喪殆盡的「專業人品」了。

戰後日本人撤退時說，3個月後台灣會陷入一片黑暗；當時奉派負責恢復電力的孫運璿，率領一隊人馬踏遍全台，5個月內恢復全台8成的電力，之後他擔任台電總經理，也就此建立台電工程師性格導向的專業能力與傳統。在蔡政府上台前，根據世界銀行的評比，台灣在電力取得表現多年居全球前3名，領先歐美等先進國家，但之後名次即退步。

蔡政府錯誤的能源政策是造成今日局面的主因，但台電日益淪喪的專業能力與人品則扮演推波助瀾的角色；未來供電的困境其實已可預見，但台電顯然已無能亦無力挽回。想想從孫運璿以降、超過一甲子建立起的專業，今日的台電，對得起孫運璿等先賢嗎？