11月30日，既是導演又是演員還是書法老師的顏正國，公開了一組聚會照片。原來是侯孝賢導演的一群合作多年夥伴的「老友記」。

從照片當中可以看到，侯導的精神頭還不錯，周圍有最緊密的合作夥伴廖桑廖慶松，著名攝影師、新晉某獎主席賓哥李屏賓，跟隨侯導多年的著名演員段鈞豪，侯導的御用攝影師，也是導演的姚宏易，著名錄音師和導演湯湘竹等。這些影人湊在一起，那是完全可以拍國際大片的團隊。

稍微對台灣電影瞭解的人都知道，顏正國小時候曾是侯孝賢的御用童星。從極早期的《就是溜溜的她》就開始合作了，一直到《少年吔，安啦！》，在侯孝賢導演、編劇或監製的多部電影中演出。《兒子的大玩偶之蘋果的滋味》中，顏正國表演渾然天成，獲得最佳童星。

但是後來顏正國誤入歧途，染上惡習，一度被判死罪，在監獄服刑七年，出獄後改過自新，成為了一位導演。

顏正國2018年導演的《角頭2：王者再起》票房過億，他能把黑幫故事拍得如此真實，和自己的真實經歷不無關係。

顏正國當年離開電影圈之前的最後一部電影，是1992年他18歲的時候，侯孝賢監製，徐小明導演的《少年吔，安啦！》，一部存在於傳說中的青春黑幫片。那個時候，拍了《好小子》變成大明星的顏正國已經學壞了，還曾經在神志不清醒的時候打電話對侯孝賢惡語相向。侯孝賢為了挽救他，力挺他在電影中扮演主角。只可惜他不領情，等到幡然悔悟，已是20多年後的事了。

2021年4月，《少年吔，安啦！》宣佈開始數字修復，顏正國也出席了新聞發佈會。不過《少年吔，安啦！》到現在還沒有修復完成的消息，等待2022年吧。

雖然《少年吔，安啦！》還沒再現大銀幕，但顏正國自己卻已率先開拍了一部新片，就叫《少年吔》。這個片名字體應該是現在書法了得的顏正國自己的「顏體」吧。

《少年吔》於2021年8月，也就是台灣疫情好轉之後在高雄開拍，這是顏正國個人第二部導演的長片。看片名就知道是為了向《少年吔，安啦！》和侯孝賢致敬。

可以看出從童星出道的顏正國，多年來在圈內積累了多少好的資源和人脈啊，目前已知《少年吔》的演員包括李千那、黃尚禾、張甯、譚艾珍等。

顏正國請來譚艾珍，也是再續《好小子》的前緣，因為譚艾珍就是《好小子》系列奶奶的扮演者，是看著顏正國長大的。

譚艾珍和侯孝賢也很有淵源，她的女兒歐陽靖主演了侯孝賢監製、姚宏易導演的《愛麗絲的鏡子》，甚至還是侯孝賢《最好的時光》第三段《青春夢》女主角的原型，她也是《最好的時光》的造型師。

不過，在侯孝賢「子弟兵」大聚會暢快喝酒的時候，卻是另一位侯導發掘的演員，後來成為導演的鈕承澤入獄的日子。

鈕承澤輕鬆微笑的神情，被毒舌的媒體冠以「入獄像剪綵」的標題。

鈕承澤不是2018年就已經被判四年有期徒刑嗎？為什麼現在才入獄？原來他當時說要照顧母親，被同意延緩入獄。而如果他當時就入獄，明年都該出獄了。看來豆導也是把母親安頓好了，才如此輕鬆地去服刑的。

鈕承澤自小家庭條件非常好，因為出自名門，據說當年電影公司是為了「巴結」他身居高位的外公，在他10歲的時候就找他演戲。1983年他17歲的時候是個轉折點，他演了侯孝賢的《風櫃來的人》和陳坤厚的《小畢的故事》，成為很紅的演員。

不過鈕承澤在20歲出頭的時候，也是誤入歧途，不過他還算浪子回頭得快，不到30歲的時候又重回演藝圈，並嘗試監製、導演等工作。他也正好趕上了世紀初的台灣偶像劇熱潮，藉著《吐司男之吻》《求婚事務所》《我在墾丁天氣晴》成為知名偶像劇導演豆導。

他2007年拍攝的偽紀錄片《情非得已之生存之道》，手法和題材都相當新穎，也有一些半自傳體的成分，當年受到相當的好評。

《情非得已之生存之道》也講了相當多當年他混黑幫的經歷。

2010年，鈕承澤籌備多年的青春黑幫片《艋舺》不僅票房大賣，還讓阮經天成為影帝，趙又廷、鳳小岳也藉著這部電影躍上星路。《艋舺》也有映射一些鈕承澤自己的黑幫經歷。

《艋舺》至今都是鈕承澤的代表作，這次他入獄，大陸很多媒體生怕讀者不認識鈕承澤，都起的是「《艋舺》導演因性侵入獄四年」這種標題。

近十年前，鈕承澤又趕上了大陸資本和台灣影人合作的「蜜月期」，2012年拍攝了由華誼兄弟出資的電影《愛》，這部電影群星雲集，當年在兩岸的票房都不錯。

不過，2014年的《軍中樂園》才是讓鈕承澤的事業陷入低谷的關鍵，這部電影從一開始就厄運不斷——大陸攝影師曹郁被鈕承澤帶到不該去的地帶，惹來了很大的麻煩，甚至曹郁還一度被傳遭到「通緝」；拍攝中也超支不斷，最後成本超過2億新台幣，票房卻只買到了不到1億；鈕承澤拍如此敏感的題材，還天真地想通過刪減的方式在大陸上映以彌補損失，結局當然是淒慘的。

當年鈕承澤啟用陳建斌、萬茜等大陸演員出演《軍中樂園》，是有在大陸上映的想法的。

2018年鈕承澤性侵案的受害女子，就是他拍新片《跑馬》的工作人員，這部電影因為他出事而停擺，害得已經為了角色增肥到200斤的任賢齊，又只好艱苦減肥恢復到正常身材。任賢齊人也太好了，他曾說自己將會買下《跑馬》的版權，出任導演把這部電影拍完。

因為當年一塊兒拍戲的緣故，顏正國和鈕承澤是非常好的哥們，他們的人生軌跡很像，卻又朝著反方向而去。

顏正國是童星到少年學壞，青年時代沉淪和差點死罪，出獄後重回演藝圈，成為億萬票房導演；

鈕承澤則是少年成名，青年學壞但很快止損，趕上了每一個影視圈的重要節點，成為億萬票房導演，但卻因醜聞入獄。

兩位侯孝賢曾經的愛將，活成了相反的兩面。可能，這就是比電影還要戲劇化的人生吧。

現在再看這二人同框的畫面，不由讓人感慨萬千。（台片所）

（本文來源：「映畫台灣」公眾號，大華語眼界中的台灣電影）