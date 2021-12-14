新北市長侯友宜說，公投應該是人民獨立思考，做出決定，筆者拋磚引玉，想請問新北市民，要讓自己的家園，變成核廢料最終處置場所嗎？

黃士修說核四公投不過，核廢料就會永遠放在新北，呱吉反駁「要相信一個以挺核四為生的無業遊民」的話？這個人身攻擊很詭異，因為說「核廢料無法處理」的，就是蔡英文與蘇貞昌。

核四公投沒過，就是民意背書「核廢料無法處理」，那現在核一、二的核廢料除了永遠（接下來十萬年）放在核電廠內，還能放到那裡？核四公投沒有過關，就表示新北市民的子子孫孫、世世代代，都要與核廢料為伍。

筆者沒有冤枉民進黨，這是「核廢料無法處理」的必然結果，也是民進黨對新北市最冷酷無情的地方。固然現在侯友宜用地方行政權卡住了核一、二的乾貯場（暫時存放場所）做暫時抵抗，但這只是延後問題。

卡住乾貯場，表示核燃料棒在核一、二的反應爐內退不出來，退不出來燃料棒的風險就跟營運時一模一樣，光核一廠一年就要多花七億元的維護費用。

也就是說，現在的核一廠是「生雞卵（發電）無，放雞屎（核廢料）有」，這是民進黨治下，核一、二廠未來十萬年的處境。而新北市民要拯救自己家園的唯一方式，就是讓重啟核四過關，逼迫民進黨去處理核廢料。

俄羅斯已經同意作伊朗核廢料的最終處置場所，台灣的核廢料至少有「境外處理」這個選項。民進黨非不能也，乃不為也，新北市民可要想清楚了。

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