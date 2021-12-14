電視劇《茶金》正上映，有關新台幣「四萬換一元」的提倡與反對者，文本與電視劇有所歧義，但電視宣傳的標題「四萬換一元，吉桑碰到商業危機」，恐指鹿為馬，筆者試申述之。

《儒林外史》為引：張靜齋與范進提到劉伯溫，前者說：劉基是洪武三年，明朝的進士，中第五名；范進怕張公以為自己無才學，附和：「記得是第三名」？其實二者皆錯，劉基元朝至順進士（按依蕭啟慶《元代進士輯考》一書指出，應該是沿用舊君元寧宗至順年號，劉基為1332年，漢人南人榜進士）二人元、明傻傻分不清！更甚者，張公加碼，說明太祖看劉基不順眼，索性「毒死」新科進士，令人發笑！

承前，上開電視劇的台詞或文本，無論倡議新台幣的是，美國人或國民政府，若要強稱：「三百六十億債權變九十萬」、「三台車變一張紙」，來誣賴國民政府進行「四萬換一元」的弊政，不也是與前開兩人，一樣無知，製造仇恨？

或謂：當時因國府處置失當，方有通貨膨脹，4萬換1元，不是剝削？且舊台幣與法幣時期，有人運用幣值換算優勢，剝削台人云云？日人雨宮昭一，岩波新書《占領與改革》提及：1949年美國「道奇路線」，讓美元與日圓1比360，等猛藥措施，雖短空長多，促進日美經濟合作，然社會問題激化，八千多企業重整，近50萬人遭解雇，還發生：下山、三鷹、松山，三個「世紀懸案」，能說毫無弊害嗎？且在前開路線之前，日人企圖穩定物價的措施，亦有人藉機漁利，因此才有道奇路線倡議。

承前，謬論認為：國府處置失當，然比對日圓改革，難道要說「老美盤剝日本人」？即便對近代史無知，大家至少看過卡通《螢火蟲之墓》，連母國都如此餓鬼遍地，身為殖民地的台灣，難道穀倉陳陳相因？百姓豐衣足食？申言之，新台幣的發行，無上開企業重整、勞工解雇，更乏疑案黑幕，又哪是日人幣值改革能及？且前開日人於道奇路線，美人介入前，亦有人藉機集中資本，人為因素與制度缺陷，不能以偏概全，難道也要怪盟軍措施不當？有心人何能獨責於國民政府？畢竟「四萬換一元」是救台，非害台！

或稱：通貨膨脹雖為戰後世界通案，然新台幣發行，對無土地房屋者，還是一種剝削？按《最高法院刑事判決一○四年度台上字第一八四號》：「……對於被告（供述者）作成之供述紀錄，例如備忘錄、便條、日記、商業帳簿等或其相關之衍生物，得否作為其供述之適格補強證據，此在日本學說上有認為應視作成該書面材料之時，是否已預見偵查、審判（即有無「訴訟預期」），並且該書面資料必須符合(1)、在受犯罪嫌疑之前所製作，(2)、目的在於備忘，(3)、每次發生均有記載，(4)、可被歸類為日本法上傳聞例外之特信性文書……」等語，著有明文。

承前，筆者用《葉盛吉日記》為回答當時人有無受新台幣「迫害」：葉醫師有記帳習慣，1949年新台幣發行前，其開銷驚人，修理鞋底要23萬元，茶碗蒸要5萬元；1949年9月3日提及：「廖醫師給我80萬住院醫師費，我要盡快花掉的」，1949年10月2日又說：「收到住院醫師費20元」；通篇觀察其生活，新台幣發行，除幣值換算外，食衣住行，毫無差別，若真有傷天害理之弊政，豈不大書特書？且依前開判決意旨，日記屬於「特信性文書」，葉醫師不幸，因匪諜罪殞命，何必為國民政府轉圜粉飾，豈能輕忽新台幣「不公不義」，日記裡隻字未提？是以，後人說「四萬換一元」是剝削台民，乃《高塔奇人》與奇幻文學，您說不是嗎？

（作者為律師）

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