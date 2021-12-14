美麗島電子報董事長吳子嘉預測公投結果，認為國民黨可能從4:0打成2:2，甚至可能輸掉3個，朱立倫將成為輸家。不過，對比美麗島民調前後數據可以看出，民進黨聲勢雖上揚，但只是讓泛綠支持者歸隊，對中間選民影響並不大。也就是說，蔡英文這兩個月的全面總動員，只對死忠支持者有效，並未造成中間選民板塊移動現象，現在就預言民進黨已贏，國民黨是輸家，可能大膽了一些。

從美麗島民調的數據來看，護藻礁案同意比例從47.9%減少到35%，幅度不小，但主要是泛綠支持者改變立場所致，其同意者從42.9%滑落到19.6%，不同意則從31.6%驟升到64.5%。中間選民部分變動則不大，支持者從43.4%略減到36.9%，不支持部分從17.2%提升到23.2%。

核四的整體同意從45.3%減少到37.8%，其中泛綠選民部分，同意從30.2%驟減到14.8%、不同意從59.7%暴升到80.8%，中間選民變動不大，支持者從46.2%減少到44.1%，不支持者從32.9%略升到36.8%。

從護藻礁和重啟核四兩項民調的數據變化和交叉分析可得知，民進黨翻轉的是泛綠選民，對中間選民影響有限，更不用提泛藍和民眾黨支持者。何況，依據ETtoday 調查，反方聲勢雖上揚，但正方在反萊豬上仍遙遙領先，其他項目差距都在誤差範圍內。TVBS 的調查則呈現相反趨勢，反萊豬依然領先，其他綁大選、核四、藻礁的同意比例亦有提升，連重啟核四的支持者都超過不支持者，屬全面領先。

可見，現在就認定民意動向已經改變，肯定民進黨大內宣所向披靡，以為同意方注定失敗，是錯誤的判斷。關鍵在正方的態度，包括公民團體是否堅持到底？反對黨能否打破藩籬就議題進行合作，以展現更強大的在野制衡力量？國民黨能否看穿民進黨分化伎倆？

另一個關鍵是投票率，反方有一項優勢，一定會投票者高達7成3，高於藍白的6成7，以及中間選民的4成6。公投進入最後決勝階段，正方能否提出感動人心的訴求、鼓勵中間選民與藍營支持者投票，是最後勝負關鍵的關鍵。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※