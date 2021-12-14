從高雄市長陳其邁不務市政正業，在民進黨公投造勢場合對台下高喊「四個不同意，就是不同意中國併吞台灣」的時候，就知道「中華民國快滅亡了」這套情緒勒索的選舉老套後繼有人。

殘酷的是，會出此下策「死馬當活馬醫」，往往是陣營已經預知失敗結局，但求不要輸得太難看，讓自我預言實現失敗的過程中，少一點輸家的失落感。

有心政客利用人民純真保家衛國，恐懼動亂的心理，大玩「狼來了！」遊戲，企圖暗示人民支持他才能免於恐懼，順手將敵對方打成XX同路人，這套路美國川普玩得爐火純青，如今何在？

陳其邁對綠營支持者高喊「四個不同意，就是不同意中國併吞台灣」，是否已反射陳內心對於公投結果已有失利的自我預言？難謂綠營不是敗象已露。

總結蔡英文的「台灣隊」；蘇貞昌的「絕對不能讓中國比台灣早入CPTPP」；到陳其邁的「四個不同意，就是不同意中國併吞台灣」一脈相承的中國威脅說，不過就是執政黨製造假性外部問題，企圖搶救內部治理失靈的下台危機，如此顯而易見的陽謀，有待選民在1218全國規模最大的智力測驗給予民進黨評價。

陳其邁「吃飽太閒」，當市長卻撈過界對兩岸政治問題指指點點的舉動，已經跨越高雄市民厭惡「政治市長」的容忍紅線，極有可能會再重演落選升官的歷史，陳要好自為之了。

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