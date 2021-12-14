上周美國「民主峰會」，與會的政務委員唐鳳簡報時一度沒有視訊畫面。當時大家沒注意，現在則傳出，是因為唐鳳用了一張台灣與大陸顏色不同的地圖，引起美國官員驚慌，才讓唐鳳的視訊畫面消失。

對此我外交部發言人回應，美方已在第一時間向我方說明是技術性問題，「雙方互信堅實、關係穩固友好」。這就更妙了。技術性問題和「雙方互信」有何關係？

路透社引用的訊息來自「知情人士」，通常這表示內幕。整個事件因此耐人尋味，可分三個層次來看。

第一，如果美國沒有切斷視訊，那台灣就成功表達了蔡總統「兩岸互不隸屬」的理念。美國沒收這機會，表示美國的「一個中國」政策反對這概念。

第二，事件如果發生在別的場域，那一定是「中國打壓」，但這是拜登總統主持的「民主峰會」，難道美國還怕「中國打壓」嗎？美方主動斷訊，表示上次拜習會雙方已達成協議，美、中共管台灣的結構已經形成。

第三，最重要的是，事件為何會曝光？既然大家都沒注意，過去就讓它過去了，「知情人士」為何還要向媒體爆料？合理推論唐鳳秀那張地圖事前沒知會美方，美方才會「一陣慌亂」。但這種「偷渡」有傷互信，美國才會透漏給媒體以教訓台灣。也因此外交部才會強調：「雙方互信堅實、關係穩固友好」。

拜登上任後蔡政府迎合美國，對「台灣牌」完全配合，結果卻是如此。國際政治的現實與政府操作的粗糙，真是讓人不勝唏噓。

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