政務委員唐鳳奉派參加拜登的民主峰會，簡報中的一張圖片將台灣與中國標示成「不一樣顏色」，導致後續發言的畫面被切掉，聽聲不見影。

消息人士告訴路透社，唐鳳秀出的地圖在美國官員中引起「驚愕」，白宮國家安全委員會極表憤怒，因為峰會「預演」時並未出現這張投影片。據悉，華府為此曾向台灣提出抗議。白宮迄今並無正式評論，國務院則強辯，螢幕分享時的「混亂」導致畫面被卡，純屬「無心之過」。

唐鳳所使用的彩色地圖為南非非政府組織「CIVICUS」根據世界各國公民權利開放程度所繪製的。台灣在圖上被塗成綠色，成為唯一被標示為「開放」的地區，但好幾個美國盟邦和應邀與會的國家均被標為「封閉」、「壓迫」、「阻礙」或「縮小」。

眾所周知，民主峰會不過就是美國假民主之名，搞場視頻大拜拜，羞辱一下中國罷了。偏偏，台灣派出的唐鳳秀出這張彩圖，不但戳穿了與會者的「民主開放」假象，還當眾羞辱了拜登，你叫白宮如何嚥得下這口氣？這才是白宮憤怒的原因！不僅如此，與會者率多美國的嫡子庶子，台灣不過是新收的螟蛉子，憑甚麼當眾作賤咱血統純正的美國兒女？在妳唐鳳眼中，就連親台的日本、韓國的民主開放程度都不如你台灣？台灣究竟是交朋友？還是忙著樹敵？

民主峰會不過就是美國搭的一座戲台，受邀演出的台灣，洋洋得意地上了台，羞辱了同台的其他演員不說，還吐了東道主一臉的口水！如此行徑，豈是「無心之過」可以輕輕放下的？

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