尼加拉瓜10日宣布與台灣斷交，表示接受「一個中國」原則，承認中華人民共和國。北京選擇在這天與尼國建交，不啻對正在興高采烈參加「民主峰會」的美國與台灣同時打臉，讓蔡英文與拜登總統同感尷尬。更重要的是，美台這次外交失利除了顯示我國外交靠美國是靠不住的，更證明台灣5年多來「聯美抗中」已經走到死胡同，既無出路，也退無可退。

台尼斷交並非單純個案，而是一個能彰顯我國戰略、外交與情報都問題百出的一個典型案例。首先，先從情報失靈談起，尼加拉瓜總統奧蒂嘉1979年上台，1985年宣布與中國建交，直到1990年摩查羅選上總統，才與我國恢復邦交。2006年，奧蒂嘉捲土重來黨選總統。對於這樣一位曾主動和我國斷交的「前科」總統，我國國安高層早應提高警覺，嚴加注意。

我國情治機關怠忽職守也就罷了，但若連美國譴責尼加拉瓜11月7日大選為「騙局」而拒絕承認，並決定予以制裁的「警訊」都未注意，或對台尼邦交仍持樂觀，甚至「知情卻不上達」或是「上達而不積極因應處理」，則不僅我國情蒐研判系統出了問題，未來外交情勢岌岌可危，而且國家安全恐怕也都難保。

其次，美國這次抨擊尼加拉瓜總統選舉舞弊甚至高調制裁，卻未能及時挽救遙遙欲墜的台尼邦交，充分顯示美台兩國的國家利益並非永遠契合或一致。易言之，當美國選擇以自己的國家利益為重時，就有可能傷害到我國的國家利益。

第三，對於美尼兩國反目相向，中國當然看在眼裡。美國不僅帶頭抵制北京冬奧，還全力幫助台灣鞏固邦交與尋求外交突破，自然是北京心目中的頭號敵人。在北京眼中，台灣「聯美抗中」，甘為美國馬前卒，自然也是大陸要教訓的對象。

中國外長王毅盛讚中尼建交速度之快打破歷史紀錄，反映的是中尼兩國都有聯手與美國一博的強烈意願。此顯示，當中國與我國邦交國具有共同利益或共同敵人時，台灣就會成為祭品。

第四，蔡英文2016年上台後，先是非洲西部的聖多美普林西比與我的斷交，接著2017年中美洲大國巴拿馬也跟進。2018年，中國連續與我國在加勒比海的多明尼加、非洲西部的布吉納法索及中美洲的厄瓜多建交，使我國的邦交國剩下17國。2019年，中國與南太平洋的所羅門群島與太平洋的吉里巴斯建交，讓台灣只剩下15個邦交國。

在所羅門群島與吉里巴斯淪陷後，川普政府的國務卿蓬佩奧決定動用工具箱中的工具 協助我國鞏固邦交。2020年，南太平洋的馬紹爾群島傳出外交可能生變，幸而美國與馬紹爾群島有協防條約，幫我國化解這場外交危機。

拜登總統上台後，美國協助我國在波羅的海的立陶宛設立「台灣的代表處」，又及時勸阻宏都拉斯與中國建交。但是，美國卻擋不住中尼建交。

最後，中尼建交不僅顯示美國國力有時而窮，也凸顯我國「聯美抗中」戰略與倚賴美國的外交政策是有很大的盲點。

蔡政府「聯美抗中」戰略與外交靠美國，走到今天這一步，再回頭已來不及，北京也不會相信，只有繼續走下去，別無選擇。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）

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