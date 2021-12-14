新北市長侯友宜於FB發表對公投態度，引發議論，更遭自家人圍剿，身為縣市首長，此時發表看法是否得宜，姑且不論，至少點出多年政黨政治與教育問題，以及民主價值應尊重多元聲音。

其實，很多時候大家所爭論的是「觀點（Opinions）」而非「事實（Facts）」，尤其身處網路資料爆炸時代，事實與觀點經常容易被混淆，龐大的網路資料真偽性必須要通過不斷驗證，才能成為有用的真實資訊，此時獨立思考及批判性思維更為重要；雖然我們的民主是採取少數服從多數，多數尊重少數，票數多者勝，但法界論證時，也常引用「少數有利說」，舉證少數人提出的有利觀點，涵攝事實，為的就是不讓法官陷入主觀選擇，非黑即白，必須對照個案事實，非單從法條文義解釋規定，最終嚴謹做出有利於當事人之判決。

侯友宜舉出公投法第一條規範：「主權在民」原則，意指公投是人民自主意志表現之一，而體現自由意志必須透過引導人民了解問題事實的影響，提出有利之證據或依據經由辨證產生結論，再讓人民針對選項做出決定，並非意識形態操作的四個同意或四個不同意，抑或者兩個同意兩個不同意，真的不知公投所為何事。

如今，共軍天天擾台、尼加拉瓜斷交、美國技術性操弄台灣參與的民主峰會，國際政治長年壓迫台灣喘不過氣，我們確實沒有內耗分裂的本錢，團結才能面對內憂外患的風雨飄搖，漢子說得好「無論朝野政黨應把國家、人民的最佳利益擺在第一位，爾後才有黨、才有派，至於個人可以完全置之度外」。

政治問題，不能只有選邊站，要知道我們這一代任何選擇與決定，都會影響下一代人生存方式，無論公投結果是圈還叉，多數票的那一方是成就了事實，還是滿足了觀點？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※