拜登邀台灣參與民主峰會，一方面是想透過美國的力量，幫助台灣參與國際事務，讓國際社會認識民主台灣；二方面則是透過台灣「人權」的發聲，以反襯兩岸制度的差異與中國威權統治，對台灣而言，立意非常良善。只可惜這兩個有意義的活動，卻受尼加拉瓜與中國建交及唐鳳影像刪除事件影響，喪失焦點而黯然失色。尼加拉瓜與中國建交，並未引起國內外廣泛討論，現象耐人尋味，但唐鳳影像遭刪，卻引起國內外的強烈關注，這又是為何？

唐鳳影像遭刪，輿論的焦點放在唐鳳秀出的「南非政府人權組織CIVICUS的人權現況地圖」，我們暫且不分析地圖中所蘊含的「政治地緣」，僅從美中台關係的聯繫，去理解白宮安全委員會為何要將「影像拉黑」的原因。民主峰會本來就是要塑造「反威權體制、反腐化政治」，而不是來傳遞民主、人權之外的訊息。白宮安全委員會刪除唐鳳影像，表面上來看，是要維護目標的明確，卻不知，這個動作同時也傷害了台灣身分的自我定位，美國並不是刪除唐鳳，而是刪除地圖中帶有獨立身分的台灣。

美國自稱自己的一中政策，與中國的一中原則是不相同的，美國在11月16日拜習會後，白宮發言人拋出了這麼形容，美國一中政策是基於「台灣關係法的一中政策」。其實這項政策調整，始於歐巴馬執政時期，便有節奏的進行開展，川普則加快了塑造速度，直到拜登團隊將美中關係定位「激烈競爭」，同時確立了這項「一中政策」新立場。

與以往相較，新立場與前立場最大的差別，便是由「三公報」的基礎思維，轉向「台灣關係法」為主體的調整。由於台灣相對較弱，因此，美國也從中間者，調整為介入者、操作者身分。美國這樣的改變，並不是要向台灣示好，而是將具有高度爭議的「一個中國、主權確立、台海和平、台灣交往、台獨自負」五種政治關係，進行平衡梳理，目的是讓美國能獲取行動自由，進而創造「利益最大化」的政策安排。

既然，這是基於前提轉變的最優化「政策」，現實上，有成為一大一小與一大成員關係的轉換，美國施展的「彈性空間」相對窄化，操作的手法就必須更加專業與細膩，譬如「一個中國與主權」問題，美國認知兩岸同屬一中，代表權則落在中國政府，那在對台交往上，又如何能保證美國所認知的「一中」與「主權」概念的展現？

美國需要確切底線。立陶宛或許是一個很好案例。立陶宛給予台灣新身分是「台灣人代表處」，台灣人是民族性的詞彙，談不上外交的承認與否認問題，但在中文書寫時，用的卻是「台灣」，中華民國政府更換了語詞，雖然語意上仍是模糊，卻帶有政治性質的偏好。而立陶宛沒有提出異議且默認了。立陶宛自認外交上沒有缺失，也獲得了美國的讚賞，卻意外地受到中國強烈的抵制。

立陶宛的案例，是美國的政治實驗田，以小博大促進理解中國對於主權與一中的忍讓程度，結果是立陶宛付出極大代價，甚至影響了立陶宛的政局。美國看在眼裡，不可能視而不見。

對於唐鳳畫面遭刪事件，美國批評者認為，這份地圖本質上不是指涉國界，不是區分主權，也沒有否認或承認台灣是中國的一部分，這只是展現民主程度的不同罷了，美國安全部門是否反應過度了。人權地圖是以國家為單位，以顏色為圖記，本質不是國界，卻也是國界，既是國界，也就有主權的蘊含，「民主程度說」難以說盡地圖所含括的意義。立陶宛案例已經明白地展現中國的態度，白宮安全委員會焉能默認。更何況，基於「台灣關係法的一中政策」，多年操作下來，美國已經獲得進展，豈能失去一中政策的政治平衡而橫生枝節。

葛來儀說得很精巧，「台灣一開始便是民主峰會邀請對象，但參與的方式必須符合美國政策。」如何才是符合美國政策？從美國這次刪除唐鳳影像來看，美國為獲取「利益最大化」的一中政策，其「一個中國，主權代表」，在美國的思考中，具有政策排序上的優先性，台灣身分則在第三序列之後，台灣必須服從美國政策的排序與身分的定位，在此政策邏輯下，台灣方能決定自己的利益設計。

美國的決策，以今天台灣內部政治趨勢觀察，根本無法滿足台灣的期望，更何況美國如此的安排，將隨著美中關係互動發展，對台灣未來前途，將有高度不確定性，而美國新的思路，對台灣也會產生更深沉的異化作用。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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