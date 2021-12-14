最近，美國對中國大陸發動兩項外交攻勢，一是對北京冬奧的外交抵制，二是召開拒邀中國大陸、俄羅斯參加的「民主峰會」視訊會議。兩者都以中國大陸為主要針對對象，而且強調人權。

不過世人並沒有那麼健忘，今年8月31日，美國撤出阿富汗的最後一批美軍官兵，把阿富汗人民丟給他們長年批判為恐怖分子的塔利班集團。當時，美國媒體1天24小時報導美軍的撤離行動，也強調阿富汗人民對塔利班政權的抗議活動。美國最後1則阿富汗大新聞是13名美軍被伊斯蘭國分子炸死，美國根據「可靠情報」，派無人機炸死一車「恐怖分子主謀」，後來證實那是一家親美的無辜阿富汗家庭，包括好幾個莫名其妙被炸死的孩童。

如今，不過才短短3個多月，美國媒體上有關阿富汗的新聞完全消失了，彷彿阿富汗不存在了。阿富汗人權改善了嗎？當然不是，而是美國政府根本不在乎，無所謂了。或者，難道現在美國跟塔利班已經是「理念相同」了嗎？

這就是最近美國政府「國際人權政策」的具體實踐，其偽善已經到了令人面目可憎的程度。美國帶頭外交抵制北京冬奧，英國、加拿大、澳洲、紐西蘭等「五眼聯盟」國家立刻跟上，然後就稱這些國家是「國際社會」。加拿大和澳洲跟大陸關係本來就不好，紐西蘭政府說因疫情早就如此規畫，算是兩邊取巧。至於老狐狸英國，習慣到處偷吃，現在說抵制，到時候是否又玩什麼拉攏中國的花招，還很難說。

總之，「五眼聯盟」都是盎格魯撒克遜為主的白人英語國家，為過去大英帝國殖民主義的延伸，而且歷史上都有對少數原住民滅族、壓迫和歧視的惡行劣跡。由他們來高舉人權旗幟，真是使人倒盡胃口。另一要角日本，吞吞吐吐，欲言又止，估計到最後必然又是一套兩面逢迎的說詞。或許，最滑稽的是科索沃也跳出來「抵制」。科索沃至今尚未被接納為聯合國會員，科索沃護照在世界大部分地區不能使用，等於被世界大部分地方抵制的科索沃是五眼聯盟之外，明確表態「抵制」的，被蔡政府當成寶貝並不意外，只是對堂堂美國而言，這也未免太寒酸了。

事實上，12月初北京在聯合國提出的《奧林匹克休戰協議》，有173國共同簽署，美國帶頭的20國拒簽。20對173，美國卻自稱代表國際主流意見，然而事實卻是，五眼聯盟的獨角戲在國際社會中處於孤立狀態。

至於民主峰會則完全是宣傳秀，美國自知在聯合國屬於少數，用視訊會議方式排斥中、俄等國，可以創造領導多數的假象。這種會議沒有章程，沒有共同聲明和決議，更別說行動，跟空氣一樣，一吹就散。儘管如此，西式民主最大的挑戰並非新興的左翼思潮和威權主義，而是西式民主在社會治理上的失能。

無論什麼政治制度，終極目標都是要能改善人民生計，公平分配經濟果實；然而當前西式民主的政客敗德、網軍惡毒、資本貪婪，使得民主的基石「理性、法治、責任」搖搖欲墜，以致於無法有效治理國家。這才是西式民主最大的威脅，又豈是開視訊會議所能解決的。由於無法看見問題就出在自已本身，西方的「偽善外交」最終也必然失敗。