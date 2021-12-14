為了解決最近烏克蘭與俄羅斯的緊張關係，美國總統拜登與俄羅斯總統普丁視訊會談，拜登警告普丁，俄國若對烏克蘭發動攻擊，西方將採取「強而有力的經濟和其他措施」作為懲罰，普丁則要求拜登提出具法律約束力的安全保證，排除「北大西洋公約組織」（NATO）向東擴張。雙方雖各自維持自己立場，但戰爭的威脅可望降低。

美國不給烏國保證

烏克蘭離台灣很遠，大部分台灣人對烏克蘭掙扎在戰爭邊緣無感，反倒是西方媒體更敏感，在「拜普會」後媒體簡報會上，詢問白宮國安顧問蘇利文，如果俄羅斯入侵烏克蘭，中國大陸可能同時採取行動武統台灣，美國是否做好了因應的準備。

蘇利文給了台灣人希望得到的回答，表示美國會採取一切可能的嚇阻及外交行動，確保中共武力侵台的情況永遠不會發生。中、俄同時出兵挑戰美國的機率不大，但國際社會為何一提起烏克蘭就想到台灣，卻值得台灣深思。

今年8月美國從阿富汗撤軍時，就有美國國會議員質疑美國對烏克蘭和台灣的承諾。美國國務卿布林肯為阿富汗撤軍亂象出席國會山莊聽證時，眾議員費茨派垂克就質問布林肯，美國政府是否會幫助烏克蘭和台灣，抵抗來自俄羅斯和中共的侵略？布林肯則表示美國會信守《台灣關係法》所做的承諾，也會信守對烏克蘭的承諾。

當時《紐約時報》也有文章分析，阿富汗的淪陷讓外界開始相信「美國不會無限支持盟友」。對於台灣、烏克蘭、菲律賓、印尼這些國家來說，感受可能更加深刻。文章還引用法國國防事務分析家海斯柏格的說法：當拜登說「美國回來了」，對很多人而言是「美國回家去了」。海斯柏格認為，阿富汗的情勢會讓人越來越深信不能依賴美國。他還指出，自歐巴馬開始，美國就一直在退出海外軍事活動，到川普任內，人們發現美國不再願意替盟邦承擔無限責任。

而事實上，烏克蘭總統澤倫斯基在阿富汗淪陷後，就立刻要求訪美，尋求美國的保證。他向美國提出三項意願希望獲得支持：第一是重申烏克蘭長期想加入北約的願望，希望能得到華府的協助並取得積極進展。第二，希望說服華府能夠參與「諾曼地模式」的會談，早日結束烏克蘭東部兩省的流血衝突。第三是想要了解拜登政府對當時即將完工的俄羅斯通往德國的北溪2號天然氣管道項目，會讓步多少？澤倫斯基的三個期望都沒有獲得美方的明確答案，空手而歸，並讓問題持續惡化至今。

甘做刺激大陸的筆尖

烏克蘭問題的根源除內部種族差異外，主要還是國際勢力的介入。前蘇聯瓦解後，美國企圖將北約東擴到俄羅斯門口，讓俄羅斯倍感壓力。2013年，親俄的時任烏克蘭總統亞努科維奇想要凍結與歐盟簽署的《聯繫國協定》，親歐陣營發起示威，亞努科維奇被迫下台。俄羅斯隨即強勢反撲，烏東親俄勢力上街抗議，莫斯科支持烏東地區的分離主義者與基輔政府對抗，使烏東陷入戰亂。內戰導致逾1萬4000多人喪生，150萬人流離失所。

親歐的澤倫斯基政府自詡為歐洲的「盾牌」，以「反俄先鋒」身分自居，迷信加入北約才能獲得安全保障。美國給予烏克蘭大量軍事援助，鼓動烏克蘭對抗俄羅斯。但每當歐美為了自身利益改善與俄國關係時，烏克蘭往往成為棄子。不願面對內部分裂與地緣政治的現實，烏克蘭注定走上悲劇。而最近的緊張態勢，有歐洲國家與美國軍情單位質疑烏克蘭政府利用並誇大危機，以此轉移烏克蘭內政的貪腐與無能。

所以同樣在大國旁邊且極可能成為戰爭代理人的台灣，自然被外界與烏克蘭產生聯想。美國雖信誓旦旦保證對兩國的承諾不變，但以美國目前的實力，要同時對抗中俄兩強，早已力有未逮，所謂的保證云云不過是吹哨子壯膽。

國際政治終究講究實力原則，烏克蘭未能解決國家分裂問題，陷入代理人戰爭困境，成為強國間談判桌上的籌碼。在台灣，民進黨政府利用反中轉移執政的腐敗與無能，甘心成為美國拿來刺激大陸的「筆尖」。從烏克蘭的例子可以見到，如果不能面對國內希望維持現狀、追求和平的主流民意，審慎地在大國博弈中追求自身的戰略空間，「被出賣」就會是一直揮之不去的夢魘。