台灣受邀出席美國總統拜登主導的虛擬「民主峰會」，能躋身國際政治舞台確實是難得的外交成果，但民進黨政府得意忘形，趁機彰顯我國的國家地位，挑戰美國的「一中紅線」，引起美方戒心。濫用美國的支持與信任，同時升高兩岸敵意，一盤好棋硬是被民進黨政府搞成對外關係危機四伏。

地圖展示有違美國一中

面對中共的強大壓力與可能的反制行動，拜登堅持民主價值，履行政治承諾，邀請台灣出席於9、10日舉行的民主峰會，也將美國對台灣「堅若磐石」的支持推上新高峰，但美方也同時定下條件，強調邀請台灣符合「一中政策」，以免過度刺激中共，破壞「拜習會」後美中關係漸趨緩和的氛圍。

美方說明，民主峰會並非「民主國家峰會」，國務院公布的是來自110國「受邀參與者」名單，而非「受邀參與國」，這一切都是為台灣量身訂做。而在峰會各國發言中，除了台灣的政務委員唐鳳及墨西哥駐美大使外，都是由總統或總理參加，美方刻意降低台灣代表的位階，除了再度畫出一中底線外，也是政治妥協。

但民進黨政府過度引申美國的善意，會前就不斷強調唐鳳發表的是「國家聲明」，以及她是少數受邀民主峰會擔任與談人的「政府代表」，無非是要彰顯國家地位及官方性，製造已突破「一中天花板」的假象，但除了「大內宣」效果外，在國際場域只是自曝其短。

而在實際會議中，台灣的政治操作與躁進演出，終於引起美方戒心。唐鳳擔任「對抗數位威權主義及肯定民主價值」分組討論的與談人，秀出一幅南非非政府組織「CIVICUS」根據各國公民權利開放程度的排名，地圖上台灣被標示為綠色的「開放」，中國則被標為紅色的「封閉」，予人台灣與大陸為兩個國家的印象，違背了美國的一中政策。

據外電報導，白宮國安會官員「擔心地圖似乎將台灣呈現為一個獨特國家」，「憤怒地」聯繫國務院，要求將唐鳳的視訊畫面卡掉，只留下聲音及台灣數位部長唐鳳的字卡。畫面甚至打上免責聲明，「在此小組討論上表達的任何意見都屬個人意見，並不一定反映美國政府的觀點」，急欲畫清界線，一場外交風暴儼然形成。

事後美方回應，白宮從未下令切斷唐鳳的畫面，指稱報導不正確。美國國務院則表示，螢幕共享的混亂，導致唐鳳的畫面被刪除，這是「無心之過」。但無風不起浪，美國先透過媒體表達不滿，再予以澄清是慣用手法。

大談國會占領送暖川普

除了敏感的主權、國家地位議題外，唐鳳致詞內容也凸顯台灣的井底之蛙文化。唐鳳在宣揚台灣民主成就時，表示「2014年，台灣民主已臻成熟，和平占領國會的行動，奠定了後續政治改革的基礎，同時也掀起了青年行動及公民參政的浪潮」，這可說是現代「政治白目」的極限。

美國民粹主義極端分子於1月6日占領國會，被視為「美國之恥」，是美國民主體制失能的表徵，更傷害了拜登倡議民主峰會的正當性。美國司法部門正在追究國會之亂的法律責任，而共和黨企圖洗白、脫罪，唐鳳卻在全球民主殿堂夸夸而談「和平占領國會」，好似在向前總統川普及共和黨送暖，真不知拜登政府及民主黨作何感想。

美中戰略競爭已進入「拜習會」後的新階段，在「共存」的基本原則上，測試對方的意圖與底線，最敏感的台灣問題仍將是「零和博弈」，但會有效管控風險、經營戰略穩定，透過建立護欄，避免競爭流向武裝衝突。兩大強權都希望建立新行為準則，讓雙方的戰略競爭能夠鬥而不破。

以《台灣關係法》、「三公報」及「六項保證」為指引的「一中政策」是拜登政府的「兩面刃」，一方面可作為力挺台灣及打「台灣牌」制衡中國大陸的法律基礎，同時也可表態不會超越「一中」底線，在這次民主峰會就運用得淋漓盡致。只是民進黨政府另有企圖，但手法拙劣，破壞了美國的布局。

美國外交政策首要目標是自己的國家利益，即使「堅若磐石」支持台灣，但有其極限；民進黨政府的外交完全依賴美國，不但淪為美中競爭的戰爭代理人，更可能回到美中共管的最壞局面，唐鳳事件就是明確的警訊。