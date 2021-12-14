1個多月以來，多個親綠媒體、名嘴和政論節目不斷持續追打國民黨台中第二選區立委補選候選人顏寬恒，頻率之高、內容之偏頗，已到了令人匪夷所思的程度，部分且涉及誹謗，NCC卻完全不置一詞。

儘管民進黨全黨上下正全力火拚4大公投的宣傳，但綠媒仍不忘對顏寬恒「大刑伺候」，拿著放大鏡和顯微鏡鉅細靡遺、雞蛋裡挑骨頭檢視顏家的一切，顏寬恒無奈地稱之為「議顏堂」，並公布議顏堂排行榜，不到1個半月的時間竟有30多天負評顏家，不但不符合比例原則，且內容也有很多不實，當事人再三澄清也沒用。NCC是瞎了還是聾了，都看不到也聽不到？

2020年11月NCC以中天電視台內控自律機制失靈以及新聞製播遭不當干擾等理由，宣布不予換照，中天在同年12月12日執照到期後，正式從52台消失，成為自2006年成立以來、歷經3任總統的NCC，第1個關掉的新聞台，引發社會譁然和擔憂。

政府有資源、受人民委託執政，監督執政者是媒體的天職，蔡政府卻想方設法控制媒體言論，形成寒蟬效應，再以標案等豢養媒體，台灣的公共言論市場越來越偏頗、扭曲，甚至形成「修理在野黨、阿諛執政黨」的荒謬現象。台灣媒體環境之惡劣、品質之低下，實在是標榜民主與言論自由的台灣之恥。

去年NCC否決中天換照的理由，應該同樣適用於今天的「議顏堂」現象。這次甚至還有多台連線的現象，跨不同頻道的7個政論節目，每天至少1個小時連續攻擊顏家，情況更為嚴重，NCC卻毫無反應，不但形同放任綠媒霸凌特定政治人物，也明顯對選舉造成不公。

雙標NCC，正是台灣言論自由與選舉公正的最大殺手。