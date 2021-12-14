四大公投進入關鍵時刻，藍綠尖銳對抗，國民黨內愈來愈多人批評新北市長侯友宜不肯表態，侯友宜被迫發出千字文表明不想表態。他明顯與國民黨不同調，就有綠營大老評他是「怪咖」。就事論事，侯友宜有不表態的自由嗎？

這次四大公投，三項屬於民生議題，包括反萊豬、藻礁、核四，只有公投綁大選跟民生無關，但是民進黨把四項公投進行包裹式論述，讓反方可以舉一反四，這是投機作法，特別是把反萊豬導向反美，甚至連結到國安問題，代表民進黨有輸不得的壓力。

民進黨不想輸，也輸不得，國民黨難道就可以輸嗎？這可能是侯友宜想不清楚的地方。既然公投跟選舉一樣，都是一票一票的民意表達，政治領袖又如何能獨善其身？

簡單的說，三項民生議題公投，都攸關台灣年輕人的未來生活，現在關心台灣未來的年輕人，已經不像太陽花時代只是關心兩岸與政治問題，許多青年更在乎的是改善環境、改善食安，不想被迫吃萊豬。

既然更重視環境問題，當然不希望破壞千萬年形成的藻礁，民進黨卻為了反核而恣意損害。年輕人重視環境與食安問題，無非是因為新冠疫情遲遲無法控制，讓人醒悟生存環境安全問題的重要，應該超越政治問題。

國民黨旗幟鮮明站在四項公投正方，有其正當性，也有前瞻性，是真正與台灣人民，特別是年輕人站在一起，這也是國民黨對過去無法吸納年輕人入黨的反思，更是一次對年輕人意向的表態，國民黨若想要繼續在台灣立足，所有國民黨人當然都該全力以赴。

公投是用來補助代議制的不足，讓人民多一個表達意願的機制。侯友宜長期以來對核四問題有自己的想法，他當然有不表態的自由，任何人也沒有權力逼他表態。但他是當今民意支持度最高的政治領袖，從台灣的前途、年輕人未來的角度，他就沒有不表態的自由。

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