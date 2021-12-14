最近日本海上自衛隊第4艘最上級（Mogami-class）巡防艦下水，這是日本「海自」建造的未來多任務巡防艦。所謂的多功能、多任務是指具備防空、反艦、反潛能力，還能執行掃雷與獵雷任務，將取代初雪級、朝霧級等舊型驅逐艦，未來建造總數可能達22艘。

由此聯想到我們的巡防艦，那真是惡夢連連，一覺醒來發現又退回到上世紀40年代，海軍接「八艦」中1500噸的老太字號，也好像又退回到使用老三吋炮的年代，更致命的是，設計完全不是以「威脅或任務」為導向，而是讓完全不懂「威脅或任務」的民間船廠來設計規畫。

試問：他們能跟美國的「Bath Iron Works」同樣的高水準嗎？在商言商，台灣的船廠不可能養一批設計軍艦的專家，20年接不到1個案子！不負責任地交由船廠全包，當年海軍吃的虧至今還在滴血。

就海島地形言，海軍最大的任務是反封鎖，但在陸軍主導的軍事戰略中盡信灘岸殲滅的信念，導致反封鎖排不上軍事戰略最優先項目。全島軍民的發電與動力資源、糧食供應一旦中斷，數以千計的機甲兵力均將喪失動力，而十幾萬大軍也將盡成餓莩。

當年許多日本海自退將來訪，晉見李登輝總統時無不提及二戰日本戰敗的教訓，苦口婆心忠告「反封鎖絕對是第一要項」，而且如果可能的話，兩國海軍有可能「在同一個戰場從事同一個作戰」。

也就是日本的西南航線與我國南海運油氣航線是重疊的，有類似聯合的可能。如今我們的軍事戰略完全不提反封鎖，只在台灣眼皮下幾十里的防衛，根本是拒絕他國軍事協助的機會。而且反封鎖當然要走出去，這也是印太戰略的實踐，而不是台灣只會空口說白話，只能當別國的累贅。

軍方計畫建造像成功級4000噸的巡防艦就可因應未來的護航作戰任務嗎？大錯特錯！別忘了，派里級是美國海軍因應上世紀70年代威脅的「低組合」兵力，只能護航低威脅下的後勤艦船。50年後的今天，共軍威脅成長，就算是派里級連存活都很吃力，所以不能再有巡防艦就是「低組合」兵力的錯誤觀念了。

這就是為什麼海上威脅遠較我國為輕的大國海軍，均將新一代巡防艦提升到5000噸以上。而我們護航的航線太長，遭遇空中威脅的機會大增，加上我艦極難返港整補，所以防空飛彈彈艙必須擴大。老實說，原擬雙體船構型是參考防空作戰專家的卓見，惜部分同仁從未參與反封鎖的戰役模擬，就算4500噸的巡防艦能接戰幾次？

軍方不能只把中科院當作廠商，他們的參與一方面可提供專業諮詢，另方面可提供新軍事科技的資訊，也可做後勤支援。

當年拉法葉的電戰系統案就是在中科院的支持下，海軍有底氣拒絕向法商讓步。如果把中科院當外人，海軍有能耐全扛國造巡防艦嗎？（作者為海軍退役中將）