大陸人民可能很難理解，台灣民進黨有多依賴中共？表面上民進黨政府好像是在跟中共對抗，但骨子裡其實存在一種複雜難解的依賴，就像是另類的依戀，簡直沒有中國共產黨就活不下去一樣。

之前台灣買疫苗不順的時候，民進黨政府就歸咎於中共的阻撓，人民跟在野黨想要監督政府或質疑政策時，民進黨也常常利用媒體及其支持者栽贓在野黨跟中共合作想打壓台灣，把人民合理的監督用政治化操作來逃避。

近日因為即將到來的公投壓力，民進黨籍的高雄市長陳其邁，硬是把4個公投完全是內政層次的議題直接政治化，強調12月18日4個不同意（民進黨的公投主張），就是不同意中國併吞台灣！讓許多台灣人徹底傻眼…

什麼都要扯中國，民進黨這種可笑的行為模式已經成為人民茶餘飯後的笑柄，雖然這種粗淺的操作還是有一定的市場，但是已有逐漸被台灣人民看破的趨勢，邊際效用也在遞減中。

一個正常、心理健康的人，當碰到問題和挫折的時候，應該要聚焦在自己的行為本身，而不是找藉口當擋箭牌，就像是民進黨政府，台灣人民不願意吞萊豬，民進黨也無法面對自己的前後不一，就扭曲反萊豬是反美豬、反美國，會害台灣失去最堅實的盟友，是在野黨想害台灣被中國吞併。

謊話講一百遍還是謊言， 只會越來越可笑而已， 民進黨政府這種作為真是讓人民覺得羞恥！畢竟蔡政府是代表台灣人民，卻展現出這種水準，這樣外國人真的會瞧得起嗎？大陸人民又會怎麼看？台灣有這種執政黨真是讓台灣人很難為情。

消費中共是最廉價的政治操作，民進黨的行為像是吃定台灣人民，希望台灣人不斷的寵愛這個有「台灣價值」的政府，但是溺愛只會寵出逆子，適時的教訓喜歡政治操作、耍小聰明的民進黨政府，才能彰顯台灣社會具有調整錯誤價值觀的集體力量。

民進黨政府到底是真的想讓台灣在國際上站起來，還是離不開這個可以永遠作為任何問題藉口的擋箭牌呢？民進黨政府對於中國共產黨的依戀真是難以想像！

（作者為金融分析者）

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