1978年王豫元夫婦在駐美大使館門前。（圖：王豫元提供）

筆者於2015年12月16日自駐教廷特任大使職務退休返抵台北，次日上午即到外交部辦理相關退休手續。承辦人拿一疊個資請我核對，赫然發現我1976年8月第一次外放的職務列為「駐美國代表處祕書」，我馬上告訴他正確的應該是「中華民國駐美利堅合眾國大使館三等祕書」，承辦人說我們已經很久沒聽過這個單位了，再一查筆者此時竟是「外交部最後一位曾經在駐美大使館服務過的外交官」，承辦人感嘆這也象徵一個時代的結束，畢竟當時中華民國與美國已經斷交（1978年12月15日）37年。到今天2021年12月15日也43年了，難怪年輕同仁沒想到這個館名。

筆者手上尚保存一本美國國務院1978年5月發行的各國駐美外交官銜名錄（Diplomatic List），因為封面是藍色的，一般稱之為「藍皮書」（Blue List）。列名上面的就是我們最後一批「藍皮書」外交官了。

1978年5月藍皮書封面（圖：王豫元提供）

各國派駐美大使到任第一件事是向國務卿遞送國書副本，進而再向總統呈遞國書正本，才算手續完備正式執行大使職務，其他位階的外交官則由大使館以外交節略將資料送國務院後將職銜登錄「藍皮書」，由國務院發給外交官員證、免稅卡。依據《維也納外交關係公約》等多項國際公約的規定，在執行公務時享有外交豁免權及特權、如通關禮遇、免稅、外交郵袋、參加「使節團」活動等，並獲得「美國特勤局」、「特勤局制服部門組」、全美各級警察局等範圍相當廣泛的保護。

當年沒有所謂線上查詢，外交官倘遇警察盤查，除了出示證件外，警察就得翻閱「藍皮書」或打電話到國務院查證是否真的外交官。當時中華民國與美國外交關係雖然已呈危機徵兆，但形式上有外交關係和無外交關係，還是天差地別，各項特權和禮遇不勝枚舉。譬如每年美國國慶日可參加國務院在宴會廳舉辦的舞會餐會並看煙火，各國大使館輪流或分組舉辦多采多姿活動，外交官有專屬的免稅店，全美重要機場保留外交牌照停車位。

當時雙方有《中美共同防禦條約》，軍事關係密切，軍方同仁享受的待遇似乎更好，穿著畢挺的中華民國軍服到軍醫院看診費用極低，到美軍基地福利中心（PX）血拚價格更低，還可以使用軍方廉價的健身房、網球場、高爾夫球場，難怪很多軍方的同仁在華府練就一身好球技。

儘管外交官有這麼多特權，當然還是要潔身自愛，不能做出違背常理或法律的事，以免因為個人行為而影響國家名聲甚至雙邊關係。其實除了「藍皮書」之外，國務院還定期出版一本「白皮書」（White List），各國駐美大使館的僕役、司機、管家、廚師、雇員都列名其上，以供查對身分雖然他們並不享有完全的外交待遇。時至今日，不論「藍皮書」、「白皮書」都已走入歷史，因為國務院數年前開始已經不再出版紙本的了。

當時大使館位於使館林立，遍布名門望族華廈的麻州大道使館區（Embassy Row）、門前僅有5個停車位，門前路邊保留給外交車牌的停車位也有限，所以每天早上就上演各國外交官爭奪車位戰，找不到車位的只得違規亂停了。有一次華府郵報專文報導各國外交官在紐約及華府停車亂象時，列出中華民國、蘇聯與以色列都名列前茅，沈劍虹大使下令徹查違規名單，結果一查之下第一名居然是某長官在華府近郊上大學的公子，在不得已的情形下經常在大學附近亂停遭罰，其次是一位跑公務特別勤快的同仁，每天進出好多次，當然找不到停車位，沈大使只好交代各同仁加強自我約束後就不了了之了。當時拿到停車罰單的同仁只要將罰單交到總務組，由總務組每隔一陣彙整後在罰單背後蓋個館戳，寫個外交節略一起寄到國務院就銷號結案了。

筆者駐外生涯有幸始於駐美大使館及退休於駐教廷大使館，對正式外交關係之重要性感觸尤深。目前我們邦交國僅15個，絕大多數外交官在無邦交國家工作，除了美國1979年4月頒布《台灣關係法》，使我們駐美外交官獲得若干外交待遇外，在其他無邦交國工作的同仁執行職務多基於駐在國的善意，缺少法源保障，在灰色地帶戮力從公，少有運用國際公法處理正式外交關係或出席正式國際會議等實務經驗，更無享有外交豁免禮遇的機會，此對外交官的養成歷練甚至眼界誠屬一大危機。經審視這本「藍皮書」內容，比現在國務院的線上「外交官銜名錄」要豐富的多。

當時聯合國有178個會員國，其中133個國家在華府設有大使館，我們是以「中國」列名（China-Chinese Embassy）。目前我們的14個邦交國，只有5個名列在內 （瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、巴拉圭、史瓦濟蘭），其餘9個國家當時或尚未誕生或尚未與美國建交，如美國遲至1984年1月始與教廷建立外交關係，在此之前雙方僅由教廷宗座代表及美國總統私人特使處理雙邊關係，所以在藍皮書上都付之闕如。

首頁將133位駐美大使依呈遞國書時間排序，使節團長是尼加拉瓜大使Guillermo Sevilla-Sacasa 於1943年7月30日呈遞國書。沈劍虹大使於1971年5月18日向尼克森總統呈遞國書排名第八，排名非常前面。最後一頁列出兩個斷交國古巴及伊拉克，館務分別由捷克及印度大使館代理。我們大使館列名57位館員，如各國一樣，除英文名銜，配偶姓名之外，連住宅地址電話都在上面，與現在保護個資的觀念迴異。

藍皮書「中國大使館」館員名錄。（圖：王豫元提供）

細看名單，當時館員確是人才濟濟一時俊彥。許多同仁先後在不同崗位嶄露頭角或叱吒風雲。沈劍虹大使學養不在話下，曾任蔣公英文祕書，新聞局長，駐澳大利亞大使，外交部次長。其他長官亦多學經歷顯赫，由此即能印證當年的中華民國格局與現在迴然不同，其實還有好幾位不在名錄內的傳奇外交官，限於篇幅以下僅能列舉名錄內的一二供參，再者藍皮書上的若干英文職銜與我政府任命的職銜未必一致，括號內是筆者加註的簡略背景、職掌及先後的重要經歷：

副館長陳岱礎公使（曾任中國出席巴黎和會顧問、駐賴比瑞亞大使），胡旭光公使（空軍少將，原國防部聯絡局長，蔣公軍事翻譯官，我國對美國會工作的肇始者）。王蓬公使（上海震旦大學、巴黎中央大學畢業，曾任駐比利時兼駐盧森堡大使， 一口流利法文，負責對美經貿工作）。陸以正公使（駐美公使兼新聞局駐紐約新聞處主任，辦公室實際在紐約，負責聯繫美國媒體，中美斷交時大量撰文及上媒體，呼籲美國人民繼續支持中華民國，美國覺得他「做過頭了」，怕他妨礙美國結交「新朋友」，請我們政府在他可能會被宣布為「不受歡迎人物」的情形下，調離美國。從此他與美國無緣，只能在美國以外的區域發揮所長，歷任駐奧地利代表、駐瓜地馬拉及駐南非大使）。

政治組參事王肇元（曾任外交部情報司長，後任駐加拿大代表）。一等祕書程建人（政治組，「中美關係」，後任外交部長、駐美國代表，駐歐盟代表）。二等祕書烏元彥（政治組，「美匪關係」，後任駐捷克、駐泰國代表、駐索羅門大使）。三等祕書鄧申生（陳公使祕書，後任駐奧地利、駐以色列代表）。三等祕書馮寄台（國會聯絡，後任駐多明尼加大使、駐日本代表）。三等祕書王豫元（即筆者，政治組「美國與中東拉丁美洲關係」，後任駐阿根廷、駐荷蘭代表、駐教廷特任大使）。斷交前3個月大使館業務繁雜的總務組長出缺，當時筆者是館裡年輕資淺的男性三等祕書，沈大使與筆者「情商」調去接任，並允諾不會讓筆者做太久，誰知突然碰上斷交，沈大使12月29日即離華府返國了。

一等祕書張文中（領務及僑務組長，後任駐俄羅斯代表），經濟參事胡祖望（前駐美大使胡適博士公子），新聞參事陶啟湘（大使館發言人，上海聖約翰大學畢業，抗戰時在重慶加入國際宣傳處，戰後派駐美大使館，說的一口跟美國人一樣的美式英文。1970年代我國青少棒隊揚威美國的接待工作及媒體宣傳都由他主持。新聞專員徐啟明（前中央社駐衣索比亞特派員，後任駐加勒比海地區格瑞那達等五國大使）。文化參事楊其銑（原任東吳大學外文系主任，教務長，離開公職後回到東吳大學出任校長）。文化專員厲威廉（原教育部專員，後任駐澳門代表，夫人為厲耿桂芳，後曾任台北市五屆市議員）。

軍方派駐的有溫哈熊參事（軍事採購團團長，美國維吉尼亞軍校畢業，1984年出任陸軍二級上將聯勤總司令），汪希苓參事（國安局駐美特派員，海軍少將，後任國防部情報局局長），查顯琳少將國防武官（曾任各國駐美武官團團長，這個率領各國武官的榮銜，現在回想一下，實屬非常難得。 查將軍也是著名作家，筆名公孫嬿，後任國防部情報學校校長）。陳家儒少將空軍武官（後任空軍副總司令），袁健生中校海軍副武官（後任駐巴拿馬大使、駐美加代表，國安會祕書長），王文周中校空軍副武官（後任空軍官校校長）。

時光荏苒，中美斷交一晃已過去43年了，當年駐美大使館諸多長官同仁嗣後也多在不同領域對國家繼續貢獻，鞠躬盡瘁，現在已全部離開公職，過去的共事及身教言教筆者受益良多，那段同甘共苦的歲月歷歷在目難以磨滅！

（作者為前駐教廷特任大使）