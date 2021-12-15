此文寫於民國95年5月。

英九兄尊鑒：

你說公車上踩到人都要道歉，二二八殺人不道歉？對，但法務部長批准死刑要道歉嗎？

二二八是一批暴民先在公車上毆殺乘客、司機，被後來趕來的警察就地正法，在混亂中就算有誤殺，不可能誤殺800人，更不可能誤殺兩萬人吧？總有幾個是該殺的吧，那些人到哪去了？那些人後代是不是還領了「補償」？

也有說，國民黨對死傷的外省人也想道歉，只是「來不及講而已」。那不啻是說法務部應向陳進興、也向白曉燕道歉？因為一切都是官沒做好、是窳政，使得民、匪同難，因此官要罪己？

說穿了，不就是因為陳進興家屬有張選票吧，這也是民進黨及阿扁做得那麼爛，還有318的10幾萬人上街，怎麼第一任已爛了4年，2004還從原有的6/4比變成5/5比？加上兩顆子彈終於翻盤？

但又有人說你不是為選票，是為了是非正義。如果你是為了選票，雖不一定可以爭取到，得失之間不一定為正，總還可以從策略觀點來討論；如果你是為了後者，那二二八明顯的是先有暴亂打殺，政府忍讓再三，陳儀甚至被指為「粉飾太平」，全台已淪陷，之後才派兵平亂。是非正義再明顯不過了，官方何錯？你為什麼會不了解？

王曉波雖說「官逼民反」，但他也指出接收當時面臨的認同、經濟、復員等問題，誰來幹誰都會有問題，更別說開放輿論、開明愛台的陳儀了。這點王言就有矛盾了，他等於說中國不應接收台灣，台灣治不了，民反是必然。這邏輯推下去是說，好官反而壞事，壞官酷吏反威重而民畏，也不會演成暴民趁亂而招致事後的鎮壓了。這不啻是說一個女的有點花痴天真（支那落後），她必然遭輪姦，是非就不要追究了。甚至元凶就是這個女的，誰叫她跑到這暗巷來？

楊渡說的大體都對，但他說行政院屋頂開機槍掃射，你也說此不合比例原則。但此說實有疑問。陳儀祕書鄭士鎔的回憶就說只有因奪槍而擊數發。台籍國大代表謝娥在電台廣播說：「未聞機關槍聲。」她家及經營的醫院就被暴民砸毀，以後就沒人敢說真相。且照陳儀想和平處理的態度，也不可能對群眾掃射。（見附註，刊《傳記文學》3月號）

好嘛，就算掃射又有何不對？暴民衝入長官公署要打砸搶殺，衛兵開槍有何不對？七十二烈士死得壯烈，但不能說廣州都督府擊退革命黨是不對，因為滿官腐敗，因此面對民反就該引頸就戳吧？

再說，總統府憲兵現在配槍幹嘛？紅衫軍327那天群情憤激，革命有理，衝入總統府，憲兵開槍制止，不能說憲兵有錯，不能說總統不能下令保護政府吧？你不是對污辱總統的行為都很不爽嗎？總統制止暴民或義民攻總統府，是不是憲法賦予的基本權利呢？如果開槍就「不符比例原則」，那2008你上台是不是憲兵不配槍，鎮暴警察也不配武器，大家全靠柔道肉搏呢？

註：鄭士榕的「細說陳儀」一段

長官主台的民主作風，不但對新聞言論自由毫無限制，且對集合遊行示威亦完全開放。前此由台大、師院等千餘學生為響應北大學生沈崇受辱事件而舉行的反美示威，及市民為旅日華僑爭取權利的反日遊行，都在不受干擾下有秩序地進行，並無意外事件發生。我想這次群眾既稱請願，應該更為理性，可期將有良好結果。

不料請願群眾來臨之際，我聽到的不是一般的高呼口號，卻是一片敲鑼打鼓以及叫囂喧譁之聲，完全是殺奔前來的陣勢，毫無請願訴求的跡象。逼近公署廣場時，突有片刻寧靜，當長官方欲步向陽台之際，忽聞兩聲槍響，立刻秩序大亂。公署一樓的職員爭向上逃避，我則跑下樓去看個究竟。經過二樓時，站在走廊上的葛祕書長問我：「誰開的槍？」我說：「不知，我下樓去查看一下。」

我從向上逃避的人群中擠著走到公署大門，只見廣場上一片凌亂，都是被棄的三輪車、木屐、鑼鼓等物，除崗位上的幾名衛兵外，衛隊長一人面色蒼白地獨自在低頭徘徊。我趨前問他槍擊經過。他說：「當請願民眾洶湧來臨之際，一衛兵上前說明長官即將出來接見講話，請大家稍安毋躁。叫囂之聲方停，突有一壯漢從人群中躍出，搶奪衛兵手上步槍，兩人爭持不下。我上前勸解，那人忽棄步槍，轉手奪去我腰際的手槍。我怎容武器被奪，掏出胸前備用的另一手槍，向那人足部開槍示警，那人反手還擊。這兩聲槍響，引發了人群中持槍者與其他衛兵的短暫交鋒，致有5人傷亡，群眾中有6人被捕，其餘均棄物散去。因長官嚴令軍警不准開槍，我卻被迫情急違命動武，勢將遭受懲處，故而惶恐不安。」

長官主台之初，即廢除行政機關設置崗警守衛的陋習，使人民可以自由出入，公署向無軍警守衛。此次因肇事群眾已有襲擊公務機關及毀物傷人的過激行動，警總為安全起見，乃派一隊衛兵駐守，以防不測。我不知衛隊是否配置機槍，但我在當時未聞機關槍聲。果如外間所傳，衛兵在公署頂層架機關槍向密集的請願人群濫施掃射，傷亡者何止5人。

當天台籍國大代表謝娥女士發表廣播演說，呼籲群眾勿打外省人時曾說：「未聞機關槍聲」。隔日其住宅及經營的醫院俱遭群眾搗毀，她適因事外出而倖免身受傷害。自此無人再敢質疑公署衛兵以機槍掃射請願民眾之說，中外輿論遂據以作為政府殘民的佐證了。

請願群眾於撤離公署廣場以後，即在全市街頭打殺外省居民，凡穿中裝而不諳台語及日語者，不分男女老幼，俱遭凶毆或殺害。據當天目擊者告我，暴民所持凶器，除日本武士刀及鐵棍外，還有土製的四圍布滿鐵釘尖端的木棍。口稱請願而身懷此等凶器，足見是有備而來，並非臨時起意的突發行動。

台北市的街上此時無異是外省居民的人間地獄。柯參謀長此時才宣布戒嚴並出動士兵乘車巡邏市區，多遭群眾攔車搶奪武器，不斷引發衝突，造成若干傷亡。

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】