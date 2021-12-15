「你怎麼又自稱『中國大媽』？你哪裡像中國大媽了！」

老媽將自己稱為「中國大媽」。但我從未感覺老媽和「中國大媽」這個詞能掛上鉤。距離「大媽」，老媽還有很大差距呢。

現在的中國大媽，真是一屆不如一屆。

01

中國大媽是什麼樣子的？

三個字概括：快、準、狠。

快是「聽風就是雨」。

聽說什麼商品以後會漲價，便直接搶先下單囤貨。畢竟，「中國大媽」這個詞就是從2013年「大媽們」大量收購黃金引起世界金價變動緣起的。

聽說吃什麼、用什麼有助於健康，不做事先核實，跟風消費，十幾二十人一團，一躍成為繳納智商稅大戶。

準是無論在哪，總能精準定位到正在促銷的商場、超市。

早高峰時刷著免費的愛心卡擠上公交，相約去城市另一頭正在促銷的商場搶購低價雞蛋；下午再一起去新開的超市搶份生鮮，一定一定要提前做好省錢攻略。

晚上拎好大包小包，再拿好超市的宣傳單，和姐妹們一起交流搶購心得，再匯總一下後一天的促銷資訊，準備繼續搶購。

狠是一定要狠狠佔便宜。

近一點的地方，能坐公交絕不走路；遠一點的地方，能坐公交絕不坐地鐵，兩塊錢也是錢！

自助餐得挑最貴的拿，量還一定要多。無論自己吃不吃得下，先搶過來，擺滿餐桌再說，搶到就是賺到。

快準狠，也體現在中國大媽們和我們的關係上。

快，意味著在旅遊景點，只穿大紅大紫、披著頭巾、戴著墨鏡的她們，只在景區打卡點間穿梭拍照，大大減少遊覽時間。

準，意味著精準戳中社會痛點，在晚上「996」們結束工作後，拿最大的音響放最嗨的音樂，跳最土的廣場舞。

狠，是指對他人狠。公共場合不顧他人感受，旁若無人、我行我素大聲嘮嗑；還有已經「說爛了」的隨地扔垃圾、吐痰等……

可以說，這些行為基本上是中國大媽的共性。有了以上行為至少三分之二，才能被叫做合格的「中國大媽」。

顯然，老媽並不符合以上要求。

老媽嘴硬：「年齡符合了！」

我細細一算，好像年齡也沒有完全符合。

但如果硬要算的話，我們口中一般說的中國大媽可能是50年代出生的那一屆，而70年代的老媽得屬於下一屆了。

但這一屆中國大媽既不搶自助餐（老媽食量甚至還很小，感覺吃虧了），又不跟風交智商稅（基本上會詢問懂行的），穿衣品味十分好（我的衣服基本上都是她挑的，很合我口味），囤糧還有理有據。

除了愛買折扣商品，外賣必須湊滿減（多吃了多少泡芙和蛋糕？）之外，一點「中國大媽」的影子都沒有（我也大力支持湊滿減）。

「中國大媽」真是一屆不如一屆啊。

02

年齡類似（雖然個人認為老媽年輕多了）、國籍一致、性別一致，為什麼這屆中國大媽會和上一屆如此不同？

這還得從她們不同的成長環境說起。

「上一屆」們，多在五十年代出生，成長於六七十年代。

小時候，她們熬過了三年自然災害。

太陽曬了整整三年，飢餓也蔓延了整整三年。

野菜、樹葉成為家常便飯。沼澤地、小溪都乾了，裡面的野芹菜、野韭菜、野蒜都成了人們夢寐以求的食物。

她們深深明白，飢餓的感覺是怎樣的。

或許，多吃一點，才能留給未知的明天應急。

青年時，她們度過了十年浩劫。

最美好的青春，在那十年被絞得一塌糊塗。

正值青年的她們，初、高中就離開了學堂，更別提遙不可及的大學。

放下了書本、拿起了農具，脫下了活潑的連衣裙「布拉吉」、套上了千篇一律的藍與軍綠，她們從此難再有一份「自由」。

跟著大部分人，就是安全的，就是正確的。

緊隨著的是知青上山下鄉，咬著牙吃著苦，又熬過一個五年。

年齡不饒人，下鄉回來緊隨的是婚姻，且大部分的婚姻並不是自由戀愛。有些下鄉回來，甚至只能匆忙結婚生子。

到了七八十年代，浩劫終於落幕，但她們的青春無法再來。

中年了，她們要賺錢養家、養育孩子。

將一塊錢掰成兩半兒用，省吃儉用為家裡購置電視機。

上有老下有小，一個人得打理好家，又得打工掙錢，承擔著比丈夫還重的擔子。要是趕上下崗，生活更加拮据。

還要給孩子們留下一點點零花錢，讓孩子們去買小人書、小零食，給孩子盡可能好的生活。

而這一批孩子們便是「下一屆」中國大媽。

據老媽描述，小時候最喜歡做的就是看小人書、連環畫。圍在攤位前翻著小本兒，再掏幾分錢買兩顆話梅，就是童年最美好的瞬間。

幾年前，老媽還專門「高價」買了一本小人書做收藏，擺在家裡。

而到了八九十年代，上了高中、大學，又遇改革開放，好像一切都「摩登」起來了。

穿上牛仔褲，唱起粵語歌，自由戀愛、四處旅遊。對一切充滿好奇，對新事物敢於接受。

衣食還算富足（對比上一屆），至少吃住不愁。有些追求時尚，還會省下幾個月的工資，只為買一件名牌大衣。

緊接著的是互聯網的衝擊。從有線到無線，從電腦到手機，她們也快速登上了時代的浪潮，熟練操作起了各種軟體。記得我小學的時候，我玩植物大戰殭屍，老媽玩QQ農場。老媽思想還很新潮，線上購物剛起步不久，就逛上了唯品會、淘寶等等。

我不太願意稱「下一屆」為「中國大媽」，她們真的一點也不「大媽」，起碼不是那種被標籤化的典型「大媽」。

03

但好像典型「中國大媽」也不該成為「素質低」的代名詞。

她們只是想彌補她們錯過的青春，吃她們從來沒品嚐過的美食，穿她們最美年華沒有機會穿的花衣服，如此而已，又有什麼錯呢?

沒錯，「上一屆」中國大媽們確實素質很呵呵，但是她們的責任嗎?她們只是沒有接受高等教育的機會，在該讀書的年齡遭遇上一個不可思議的時代。

她們經歷過自然災害，經歷過上山下鄉，耗盡了青春歲月。

又在家庭與工廠間蹉跎了大半生。

歲數大了，丈夫有所成就，兒女開始新生活，她們的人生好像終於徹底自由了。

她們終於能看到「自我」。

但她們的「自我」，卻被淹沒在遙遠的苦痛裡。

她們用囤貨消解對未知未來的恐懼，用五彩的絲巾彌補單一衣著的遺憾，用大聲說話張揚自己的「個性」。

她們「聽風就是雨」，或許她們並不一定能靈巧地使用手機、電腦，查詢資訊；

她們「喜歡貪小便宜特摳門」，或許她們只是窮怕了，想為兒女們留下買房的首付；

她們「丟臉丟到國外去」，或許她們也不明白怎樣才能更好融入這個社會。

有人說，她們不需要融入社會。社會屬於年輕人。

但我始終相信，我們足夠包容。不論年齡、不論性別、不論身分，每個人總能在這個社會找到容身之處。

而在未來，換屆後的「中國大媽」一定會越來越非典型，她們一定會給「中國大媽」一個全新的定義。

（AveryMorgan/現居武漢）

（本文來源：「一家兩岸」公眾號）

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