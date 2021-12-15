台電萬隆變電所今早爆炸起火，造成北市文山區、新北新店區等雙北地區逾30萬戶停電。(翻攝自PTT)

最近台北文山區的萬隆變電所出包，一個驚天爆炸，讓數萬家庭瞬間停電，不得不在黑暗中點蠟燭過日子。

如果今天台電總經理是孫運璿，他是否也會像現在的台電負責人這樣，找個機械故障這樣的爛理由，公然睜眼說瞎話？

具有理工專業，懂電機的人都知道，總供電的千瓦數不足，想摻水最容易的作法，就是從降壓著手。呼嚨百姓容易，想呼嚨學者專家恐怕就不是那麼容易。

這就跟博士學位一樣，呼嚨沒讀過大學的村夫愚婦與死忠的綠衛兵很容易，但是想要呼嚨讀過研究所，苦讀取得正式博士學位的人，可就不是那麼容易。這也是為何那麼多良心未泯的國內外博士們忍不住跳出來挑戰「賈博士」的學位有問題的主要原因！

律師團隊執政，只管如何巧言令色掩蓋事實，讓民眾信以為真，卻不在乎科學也不在乎證據，過一天算一天，能拖30年就拖30年。

缺電就是缺電，這就是事實。太陽能發電、風電，都無法24小時不斷供電，這也是事實，是造物者的給人類的限制。政客真以為自己可以超越造物者，一年365天，一天24小時，都能呼風喚雨，要太陽有太陽，要風就有風？ 廟小妖風大，能吹的全是妖風。

偷偷降低電壓，無聲無息地破壞你的電器產品，讓你的電腦突然當機，讓你電動車充電器突然故障，這些損失，人民承擔，政府主管能騙過一天算一天，他們會在乎你的損失嗎？

我記得小時候，我的親舅舅在台電上班，他穿上台電制服，走路都有風。台電是專業人士最嚮往的夢幻公司，是鐵飯碗；偏鄉地區想要接電，盼台電工人就像盼星星盼月亮，把台電工人當大爺，送往迎來不敢怠慢。

如今台電工作人員，一不小心就讓椅子碰到開關，或是不小心按錯按紐，造成地區大停電，這種事要是發生在過去台電的輝煌年代，從工作人員到經理、主管、總經理，恐怕都要連坐下台或調職。

在今天這個凡事講求政治正確的年代，台電出包，怪東怪西，不是機械故障，就是線路老舊，就是沒有人為疏失、管理不當或訓練不足！ 台電主管及政府部級長官，都不需要負責。果然都是打不破的鋼鐵飯碗，可以輕鬆混一輩子不用負責！

老台電人如果看到今天的台電，就跟部隊裡的老兵看到連出操都會掛掉的少爺兵，恐怕也是內心淌血，恨得牙癢癢的吧？（作者為自由撰稿者）

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