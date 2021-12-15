新北市長侯友宜千字文引發另一種思考：避免政黨民粹綁架民意，何妨給年輕世代、中間選民一個獨立思考空間；事實上侯友宜與這個族群立場相同，也正是公投民調呈現膠著的關鍵族群。

今年1218四項公投案，投票年齡首度下修到18歲，但朝野政黨訴諸「四個不同意」、「四個同意」包裹式投票策略，不是好的公民教育示範，四項公投能夠成案，有其複雜的因果，所以催出既廣且深的民怨，有必要充分地、理性地討論。

執政的民進黨說，反美豬就是反美，對於台灣加入CPTPP會有阻礙，影響台美關係。既然美國好棒棒，這四項公投如果套用美國主流價值觀，會不會更有助於釐清爭議呢？這不啻為擺脫藍綠意識形態桎梏、獨立思考的好方法。

第一個最簡單，公投綁大選案，美國各州政府為避免勞民傷財、提高公民參與，「大多數州」就是實施公投綁大選，那為什麼內政部長徐國勇不說實話？明著說是怕選務出亂子，暗的盤算則是怕輸。台灣選民素質不見得比美國人差，但是民怨點燃怒火，不保證大好江山不會政黨輪替，所以公投要不要綁大選搖搖擺擺、舉棋不定。

第二個也很簡單，核四重啟是美國奇異公司的生意，維護美台關係一定加分，且為了更多美商科技大廠來台投資、台積電新廠也必須留在台灣，況且還有國際淨零碳排的壓力，解決台灣缺電危機勢在必行，事實上2018以核養綠公投案通過時早就該做了。至於核能安全、核廢料處置問題，國際上核電廠運營良好比比皆是，台電經驗也不差啊，誰當家誰負責，幹不了就下台，這是幫民進黨解套、也是幫台灣解套。

第三個也不複雜，美國萊豬、萊牛始終不是食安問題而是貿易問題。如果是食品安全疑慮，台灣人網路查查就知道答案，不懂的官員不要假裝懂，硬拗講什麼營養保健食品。絕大多數的美國人和世界先進國家會進口不含萊劑的美豬、美牛，而禁止進口萊豬、萊牛，沒聽說過誰因此而影響與美國的外交關係。至於美台雙方貿易順逆差，這部分要靠政府官員談判解決，民進黨別推給老百姓，搞得好像不吃萊豬對不起誰啊！

最後是珍愛藻礁，還是要怪民進黨錯誤的能源政策，一味追捧綠電造成台灣愈來愈缺電，蓄水、風力、太陽能都靠老天爺臉色，天然氣發電成本高，還有減碳排放難題，為了蓋這座中油第三天然氣接收站，不可逆的破壞逾7000年的藻礁生態環境，這是與魔鬼交易，美國主流價值觀不也是重視環保生態麼，自己的家園自己救，台灣人這次公投可以決定留下什麼給下一代。

呼喊台灣隊站出來之前，請自問四項公投對台灣未來的影響是什麼，18歲公投隨堂考答案呼之欲出！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※