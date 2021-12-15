政府官員一直說「依法行政」，可是他們所謂的「依法」，是有選擇性的，行政部門想做的事，完全可以技術性「避法」。

核四重啟與否，除了全民公投結果，最後還需要行政院原子能委員會通過安檢，這裡面眉角太多了，我保證原能會可以將此案拖到天荒地老，除非政黨輪替。

說到環評，我想請問經濟部和高雄市政府，你們要台積電到高雄設廠，我無權置喙，可是如果使用的是已確定經長期污染的左營煉油廠近200公頃土地，難道不需要經過「環境影響評估」，就可以直接宣布2022年開工？還是所謂的環境影響評估完全拿捏在你們手上，保證一次通過？

當然，這是以你們「行政效率」完全可以做到的事，因為所有環評委員名單是由你們自己定的，全票通過當然沒有任何問題。

那為什麼非要把一件原估需17年方能完成淨化的事，在2年內完成，逼台積電2022年開始建廠，2024年量產？而且過去幾個月台積電並未主動發言，可中央及地方政府卻大肆宣傳，任由鄰近北高雄、南台南的房價飛漲，「嘉惠」兩地居民？答案太簡單了，因為2022有地方縣市長選舉、2024要選總統呀，其由至明。

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