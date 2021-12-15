英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）近日先是認為台灣不是個穩定的地方，又隨即安排訪台行程，傳將與台積電高層見面。基辛格，這猶太裔的科技菁英（Guru）表態前後不一，表現得像是一個操弄全球半導體產業的小政客嘴臉，而Intel 與台積電在全球半導體産業領導力「世紀之爭」也逐漸浮上檯面。

產業領導力的發揮是成功經營的重要元素，產業生命週期與領導力的配合對產業競爭力有關鍵性的影響。在二戰以前全球産業領導力是其綜合垂直整合實力的發揮，也就是己故經濟學者Chandler所謂：以技術、行銷、管理而稱霸全球市場的經營策略。這種工業時代的思想一直延用到電腦資訊時代的來臨（1970s年代），以技術為中心的領導力逐漸取代傳統的經營模式。在2000年左右，網路技術及資訊産業的興起使得領導力布局有了全新的面貌，在産業鏈的上中下游，企業領導力可根據產業生命週期階段而採取不同其領導力定位，分別是科技研發、技術開發與應用、商業模式及策略性市場布局、綜合大型組織經營管理等四大領域。現全球產業智能化趨勢方興未艾，分布的產業結構也將為全球帶來一個嶄新的格局。

產業領導力影響產業的「分合」情勢甚巨。自1990年代半導體產業垂直分工情勢發展以來，產品製造外包代工及半導體Fabless模式逐漸擴大規模而成為全球產品多樣化的主要推手，而代工業者更在需求端的嚴格品質及規格的要求下，技術逐年精進成而為全球半導體成長的主要動力。雖然傳統半導體企業仍以垂直整合的系統產品為其主力（如Intel、IBM、軍用品等），但很大部分新興系統產品大廠逐漸接受製程外包的經營模式（如AMD、Nvidia、Qualcomm），而成為新興領域的主力，也就是「分合局勢」的異位。雖然Intel仍是半導體處理器的領導者，但台積電已發成為半導體代工的楚翹！

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產業領導力是其核心能力的延伸，Intel 與台積電領导力的世紀之爭仍在持續中。Intel自1968年成立以來，一直遵循以「技術掛帥」為核心領導力的全球霸權（hegemony），如今稍處劣勢就不擇手段企圖「浴火重生」其過去領導地位。但畢竟Intel曾為主要產品霸主，且掌握全球產業生態的演進，而台積電則是「見樹再造林」依附在全球生態而成長。前者的領導力在全程產業鏈技術優勢及系統整合；而後者的領導力在先進製程技術及規模化全球代工，唯不具自主的產品優勢。

半導體產業經營必須與時俱進跟著產業生態系統演進而步步為營，不能大意輕忽Intel霸權及虎狼之心！從企業經營管理及全球布局的層面來看，分布式智能經濟的興起為產業經營帶來巨大的挑戰。在環境瞬息萬變的元宇宙、智能技術區塊鏈、web3.0的嚴峻環境中，產業上中下游「分布式整合」似乎才是更符合產業碎片任、切片化、分布式結構的「王道」趋势。在此情势下，企業經營也可能面臨多角化產品開發、經營或核心技術深化的「兩難」中；前者玩的是財務槓桿及風險管理，後者則是技術研發。在跨行「兩難」選項中，廠商必須培養強大研發及系统整合能量，但從過去台灣許多代工廠頻遇多角化經營、轉投資瓶颈的案例來看，未來經營策略與規畫不得不慎！

（作者為陽明交通大學科技管理研究所兼任教授）

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