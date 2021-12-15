尼加拉瓜於10日正式與我國斷交，這是蔡政府任內，第八個選擇與中華民國（台灣）斷交的邦交國，雖然目前仍維持僅剩的14個邦交國，但能夠延續多久仍屬未知。也許在這個時候，更該重溫錢復先生「兩岸關係位階高於外交」的提醒。

2016年至今，因政府的兩岸政策失當，導致台灣的邦交數量岌岌可危，持續的軍事對峙早已為日常，縱使近年美國大力挺台，亦通過許多友台法案，但事實證明也無法改變台灣邦交國數量的持續下降。

邦交國的數量，向來是歷任中華民國政府努力維持的目標。對台灣而言，兩岸與外交政策，兩者看似不相干其實不然，當台灣妥善處理好與對岸關係時，至少中華民國的邦交國數量仍會維持在一定程度的平衡，但假若兩岸關係處理不當，台灣在對外關係的走向上舉步維艱，國人同胞更容易懷憂喪志。

兩岸與外交政策，向來是任何一位中華民國總統、任何的執政黨皆無法迴避的嚴肅問題。馬總統在位時，因兩岸路線的成功，獲得美方與陸方的信任，因「外交休兵」政策的成功，兩岸在國際間不易形成搶奪邦交國的戲碼，也因兩岸政策的處置得宜，8年以來不但獲得「觀察員的身分」，前往參與「世界衛生大會」與「國際民航組織大會」的機會，期間因兩岸情勢和緩，新加坡與紐西蘭兩國願意與台灣簽署「自由貿易協定」的成果。由此可見，兩岸政策的重要性遠高於外交政策，當台灣的兩岸路線正確時，其外交處境較為和緩，甚至在國際間如魚得水！

2016年至今，雖然美國從川普到今日的拜登政府，在美中問題上朝向「競爭、對抗」的路線前進，因美國整體「大戰略」的構想，幾乎在所有的政策中選擇與中國大陸對抗，期間甚至也提出許多友台政策。但事實證明，無論美國如何挺台？終究改變不了台灣已經失去8個邦交國的事實，更無法改變台灣無法以觀察員的身分重新參與世衛大衛與國際民航組織大會。

我們也可以看出，華盛頓與北京如何的對抗、較勁，美國總統拜登終究有能耐與大陸主席習近平視訊談話，無論這場對話獲得多少共識、兩國是否真心誠意，至少兩大強國仍有溝通平台、機制，兩國領導人也願意進行「戰略談話」。如今執政的民進黨政府，一味地抱怨北京打壓台灣的國際生存空間終究行不通，固執地採取對抗也無法挽回台灣的外交空間，回歸理性務實的兩岸政策才是當務之急。

客觀來說，兩岸政策的優先遠高於外交政策，兩岸的重要性遠高於外交。兩岸政策對台灣而言，有其歷史、地緣、甚至語言的特殊性。在國際政治現實的邏輯中，台灣必須有所取捨，選擇一條對自身有利的路線來與大陸、美國進行交流，縱使兩岸仍有政治制度、思想上的差異，但中國大陸在區域、國際社會間已是不容忽視的力量，若想維持目前的邦交國數量、改善對外關係，改變目前的兩岸政策為首要目標！

（作者為專職作家）

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