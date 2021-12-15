在古代，那個被現代「民主白痴」嘲弄的年代有一個人叫孔子。當孔子當上了魯國執政官(攝魯相)，七天內就誅殺了一個王八旦叫少正卯，孔子說他有「五惡」。就是五個惡質的品行。

官員/讀書人/意見領袖絕對不應具有，如果以上這些對國家社會有影響力，甚至掌握了權力的人具有這些品行，國家會亡掉。這些是我說的，孔子沒說。孔子稱為「亂政」。

這「五惡」是心達而險、行辟而堅、言偽而辯、記醜而博、順非而澤。以上五種惡劣的品行，一個人（官員/讀書人/意見領袖）有了其中之一「則不得免於君子之誅，而少正卯則兼有之。」可見少正卯有多壞。

這種人一旦存在「故居處足以聚徒成群，言談足以飾邪營眾，強足以反是獨立，此小人之桀雄也，不可不誅也。」所以不同年代的執政者，如湯誅尹諧，文王誅潘止，周公誅管叔，太公誅華仕，管仲誅付里乙，子產誅鄧析、史付。這七個人和少正卯一樣「皆異世同心，不可不誅也。」

想想，以孔子的標準，台灣政治圈裡的忘八蛋、媒體裡的主持人/名嘴怕要全部誅光了吧。想想陳時中、陳吉仲、王美花這些人。當然也不可以忘記蘇貞昌啦。這些人算不算呢？

一， 心達而險。達就是通達，也就是有過人的智慧。一個心地奸險，卻又智慧過人的人，其實相當可怕。

二， 行辟而堅。是說一個人行事乖張，卻意志力極強，有不達目的不干休的決心和毅力。

三，言偽而辯。就是聽起來很有道理，實際上是偽言惑眾，對世人的毒害極深。愈是聽起來好聽，對人們的毒害也就愈深。一旦妖言傳播氾濫起來，受害的是無數眾生。比如侯友宜的千字文堪為代表。

比如「沒有核安就沒有核四」，聽似有理，那「沒有飛安就沒有飛機」「沒有道安就不准開車」也可成立。全世界每年死於車禍的人，比死於核安的人，該以天文數字的倍數計算。

侯友宜說：「不論在野或執政，意見領袖的責任，在於為人民去闡明所有的利弊，有執政權力的人更必須去擔起責任，解決隨之而來的問題，而不僅是告訴我們打圈或打叉。」

侯友宜的這段話恰恰是「言偽而辯」最好的註解。可笑的是侯本人沒那麼好的文采，替侯捉刀的小編沒有一點高度。文章真的不是隨便誰都能寫得好的。

此外，邪惡文人能把白的說成黑的，顛倒是非，堅持謊話就是事實。而世人卻不易覺察，其為害之烈在台灣可說是無日無之。

四，記醜而博。就是滿腦裝的是荒謬之理，邪淫之事，說起話來恢宏大論。人們很容易被他的博聞強記所迷惑而漸漸產生崇拜的心理，漸漸地就認同了他的謬論。

五，順非而澤。就是邪惡的動機顛倒黑白，對邪惡歌功頌德大聲讚美，把壞事錯事包裝成美麗的頌歌，不敢揭露還要對其感恩戴德。至於自己所做的錯誤壞事，卻把它粉飾為好事。試問現在當權的什麼部長、主委，民進黨中的那些人那一個不是？

反國民黨反了一輩子的柏楊，寫了《中國人史綱》這本書，我卅年前就看完了，當時我的感想就是，柏楊自己就是個少正卯。他解釋「五惡」是要批判當時當政的國民黨。

以下：「居心陰險，處處迎合人的意思。行為邪惡，不肯接受勸告。說的全是謊話，卻堅持說的全是實話。記憶力很強，學問也很淵博，但知道的全是醜陋的事情。自己錯誤，卻把錯誤潤飾為一件好事。」這種煙霧濛濛的抽象罪狀，說明凡是有權柄的人，都有福了，他們可以隨時把這項奇異的帽子扣到任何一個人頭上，而仍能振振有詞。」

如果柏楊還活著，不知道他會不會把他自己說過的話，送給現在台灣當權的政治人物？

（作者為資深媒體人）

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