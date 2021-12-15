前一陣子，中國大陸發生了一起關於李雲迪的重大桃色事件；聊起李雲迪，想大家對他都不陌生，他17歲那年（1999年）獲得荷蘭李斯特鋼琴大賽第三名；次年更上層樓，在波蘭華沙十四屆蕭邦國際鋼琴大賽中一飛衝天，拿下冠軍（金奬），值得一提的是，這個金奬已經多次從缺，因為很少人能夠過關。他和郎朗年齡相近，又幾乎是同時成名；李雲迪的琴技完全在國內「土法煉鋼」，郎朗後來到美國由洋人調教，雖然郎朗也得獎無數，但沒有一個奬是高過蕭邦奬的，由此可見李雲迪的琴上功夫不是蓋的。

10月21日晚上，不知道李雲迪那一根筋不對勁，鬼使神差，花了一萬元（人民幣）去北京朝陽區某個小區嫖妓被公安抓個正著。這一抓，有分教，引起網民紛紛熱議，雖然也有少數人對李表達同情，但絕大多數都是殺伐之聲，人民日報和中央電視台都發表「黑白琴鍵，不容有黃」的短評，等於是火上加油，接著就看到廣告商撤約，中國音樂家協會將李除名⋯，大夥兒有志一同，要把李鬥臭鬥垮。筆者認為中國政府處理這件事情的方式非常不妥：

1.中國政府對於藝人行為的管控辦法，本人並無異議，但李雲迪是千錘百煉的國寶級大師，是否可以將功贖罪，從寬處理？中國政府對於大熊貓和東北虎等國寶級稀有動物的保護措施都如此盡心盡力，為什麼對李雲迪這個國寶級稀有人物竟出手如此兇狠？（難怪紐約時報報導，懐疑這是一場政治鬥爭）。

2.看到網路上有這麼一個段子：「唐伯虎三妻四妾，還要到外面去「點秋香」，並沒有影響他作品的價值。李雲迪三十七八，沒有老婆，為了解決生理需求也出去點一下秋香，為啥要對他趕盡殺絕？」，筆者很同意這位樓主的說法。

3.嫖妓完全是一個願打一個願挨的買賣，不值得鼓勵，但在中國這樣一個男女人口比例嚴重失調的國度，不失為一個解決社會問題的方法；所以嫖妓在中國並非重罪，只要刑拘幾天交些罰款即可。執法機關為了保護人權，應該為犯者保留個人資訊，為什麼李雲迪被抓當天，他嫖妓的消息就鋪天蓋地傳開，執法機關如此侵害人權是不是值得追究？

4.個人覺得，李雲迪這次栽了一個大跟頭，可以「塞翁失馬」來看待，俗話說「是金子總會發光」，何況李是一塊國寶。筆者建議雲迪老弟再回到琴鍵上，在藝術領域重新出發，找一個出色的經紀人，向世界藝術顛峰攻關。（鄧文迪阿姨是不錯的經紀人人選，她是世界媒體泰斗莫德爾的前妻，與世界許多政要關係匪淺，而李雲迪是她寶貝女兒的鋼琴老師）。

總而言之，李雲迪這次被轟得滿頭包，現在不是哭哭啼啼的時候，不忘初心，重新調整，不要再上電視那些不三不四的節目，多花點時間在琴鍵上，必能再次創造神奇。

（作者為中美論壇社理事）

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