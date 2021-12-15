核四發電廠是攸關國家能源政策與民生用電的重大公共建設，已投入約3000億納稅人的辛苦錢。長年來，卻因政治、意識型態問題而命運多舛，歷經停建、復建等一波三折，2015年7月1日正式進入封存狀態，留待由全民決定下一步應如何走下去。

核能發電是一個龐大複雜的工程科技系統，社會上絕大多數民眾並不了解其細節，很容易成為某些利益團體爭奪政治權力的工具，因此每個國家都有反核運動。台灣在威權時代提出十大建設，核能發電為其中一項，當時並無反核運動，核能發電風光一時，不僅讓台灣安然度過能源危機，也為40年來的經濟發展做出卓越貢獻。1990年代後，台灣政治制度逐步演變進入自由民主，反核運動崛起，街頭示威抗爭不斷。台灣第一個在野黨民進黨就選擇以反核為出發，累積政黨能量；多數環保人士也追隨國際綠色和平組織的理念而反核，兩股力量匯聚後，「反核」成為民進黨對抗威權的主要政治訴求。

核能相關的專業團體係由核工教育單位、研究單位、政府的原子能管制單位、台電核能部門以及少數產業支援公司所組成相對封閉的小型群組。長年以來，核能專業領域團體與反核團體在社會各自發展、平行存在，幾無互動。過往，核能專業團體使用的主要是工程科技的語言，與多數反核團體常用的政治語言格格不入、甚至是雞同鴨講。其實，反核運動主要是以「政治」為訴求，實應由政府相關部門以「政治」方法來解決。尤其在民粹盛行的當今，單靠技術專業的溝通說明，無法讓民眾理性認識核電，也無法解決反核的歧見。

本次公投的公報上，行政院的意見書竟然寫著：「核四並無重啟的可行性，除至為關鍵之核廢料處置問題迄今無法取得社會共識，地方政府強烈反對外，更面臨與原承攬商GEH公司談判修約、數位儀控汰換更新困難等瓶頸需突破，克服瓶頸（N年）後至少還要6~7年重啟工作流程，包括辦理福島安全強化工程、拆卸設備回裝並完成測試、機組熱測試等工作需4~5年等因素，並需確認核四廠地質條件安全無虞，重啟之相關客觀條件並不可行。」

行政院不同意的主要理由主有二，首先是地方政府反對，核廢料無法解決。第二是重啟困難重重，費時太長，N+（6~7）+（4~5）年，亦即至少要10幾年以上的時間。但行政院卻將核廢料無法解決的問題甩鍋給地方政府，那我們為何需要中央政府？國外先進國家可行的諸多方案在台灣就通通不可行？核四重啟問題的本質，牽涉中央地方、政黨選舉的利益與糾葛，歷經藍綠政府已持續幾十年了，我們呼籲大家踴躍站出來，利用此次公投，投下「同意」票，鞭策政府嚴肅檢討台灣目前惡質的政治運作，打開政治的死結，善用所有的低碳能源，否則台灣如何與國際同步減碳以對抗嚴峻的氣候變遷？

其實，核四廠一號機已成功完成試運轉測試，台電並將一號機的126個系統的「系統功能試驗」報告提送原能會。由於核四於2015年7月1日進入封存狀態，封存前，原能會還有32項報告未審閱完畢，封存後，當然暫停審查，真相是原能會未完成審查，不是審查沒有通過；而二號機的工程進度也完成91%。按照行政院的說法，啟封至商轉竟然要需時至少十幾年以上，對比日本同一型號第三代核電廠同樣的兩個機組，從興建到連網商轉費時不到 4 年，行政院提出如此「誇大不實」的年數，如何令人認同？再度呼籲大家踴躍投下「同意」票，督促行政院委託獨立有信譽的工程專業團隊，撇開政治干擾，給全民一個合理的評估報告。

核四工程已投入約3000億納稅人的錢，若不啟封商轉發電，不僅這筆錢將瞬間消失，受政治影響汙名化的核四工程，其真相將永無水落石出的一天。試想3000億若分給台灣約60萬的低收入戶，每戶可拿到50萬元，立即脫貧改善其生活困境，這是多大的一筆寶貴資源！更遑論，若通過安檢啟封商轉，不但可減少火力發電，而且其低碳又穩定的電力亦有利於台灣半導體的持續發展，未來的龐大利益將何止 3000億！

（作者江祥輝為清華大學核工所榮譽退休教授，梁正宏為清華大學核工所教授，許榮鈞為清華大學核工所教授兼所長）