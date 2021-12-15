「中國可以平視世界」，是大國崛起後大陸面對世界最直白的一句話。直白的背後，是長達一個半世紀的屈辱與落後，其間歷經外侮與內戰的諸多轉折，傳統與現代之間的諸多掙扎，如今能直白，正說明了這些周折已成歷史，往後自是另番局面。

「平視」的兩邊是「俯視」與「仰視」，近五百年來的世界史，其實就是西方俯視非西方、非西方仰視西方的世界史，五百年的擴張殖民，西方如今仍可俯視世界，正因此，所謂平視世界，一定意義下，就在可以平視西方，對絕大部分的非西方世界，這依然是遙遠的夢想，中國能如此，的確是了不得的歷史成就。

然而，雖說平視世界，其主要的參照座標就在西方，但西方畢竟不是全世界，因此，作為非西方的大國崛起，視野就不能僅止於此，平視的世界更應超越西方而及於全球；換句話說，此平視不應只是對西方的從仰視到平視，更應指平等地看待世界諸國，以此讓人明白中國是真正的「不霸」，中國之崛起不會重蹈西方擴張主義的覆轍，不會霸凌諸方。

這點，在未來的發展中尤為重要。近幾年，快速的崛起，自信心的增強，加上西方的疑懼，使大陸在反制西方時採取了所謂的戰狼外交，這種外交態度固讓中國可以彰顯主體，但全球話語權仍操控在西方手裡，儘管是作賊的喊捉賊，中國卻因此就被形塑成一個擴張主義的國家，而也正因警覺於此，才會有「講好中國故事」的反省。

然而，要講好中國故事，關鍵固在內容，基點更在態度。講故事時，若只有我無人，別人就聽不下去。面對西方強權，拉高姿態，直面迎擊，固能加大反擊張力，但一不小心，第三者也會產生反感，甚至還讓人有世界又出另一凌人強權的感覺。正如此，談平視，就不能只是對西方的由仰視到平視，更應該是平等對待非西方世界的「平等之視」。

而須有這種平等之視，其實也不只在如此才好讓他們聽得下中國故事，根柢的，更因「各美其美，美人之美，美美與共」是面對文明發展的基本態度，以此，才能成就真正的「人類命運共同體」。

然而，雖說如此，要做得來並不容易。百年屈辱，中國人關注的自然更多是如何能揚眉吐氣。而快速崛起，導致民族主義大張，更常會有暴富下的暴衝，許多人以為自己國家已輕易地超英趕美，不只對西方抬高姿態，也居高臨下俯視諸方，談到其他文明，常有不如中華文明的大剌剌之論，這看在被貶抑者眼中，中國之崛起當然也只是複製另一個西方而已。

會暴富暴衝，應了「貴族須三代養成」的老話，所謂「一代看吃，二代看穿，三代看文章」，談涵養，需要時間。而有涵養，看事看人就不同；有涵養，也才真能平視諸人、平視諸事。

能平視諸人、平視諸事，這來自涵養的平視，是「平常心之視」。平常心之視不只在視諸事皆平常，更指人與事無以干擾自己的心之平、心之常，而能如此，正因過盡千帆，歷盡諸事，眼界闊，心胸寬，既不在小事上與人斤斤計較，更就可以謙和待人。

這點要求諸百年屈辱的中國人的確有點苛，也有點難，但好在，中國原是一個歷史悠久的文明，家當原在，就看你能不能好好整理它，有了歷史長河的座標，人雖困居窮地，照樣可以心涵天下，如此，也就不必像白手起家般須經三代方有涵養，這也是清末民初國事阢隉時，卻有許多生命還能顯現出極大氣象的原因。

總之，中國可以平視天下，這平視，不應只局限在對西方的「由仰視而平視」，更在能以「平等之視」對待其他國家文明，以「平常心之視」顯自家氣度涵養，而到此，中國故事也才真能講好，中國之崛起也才是真正的大國崛起。（作者為文化學者）