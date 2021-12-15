新北市長侯友宜發表的千字文「我對公投的看法」，已在藍營基層捲起千堆雪，尤其一句「非友即敵的搞得像選舉一樣，對立、衝突，大家不累嗎？」更是對力拚四個同意的藍軍一大打擊，「戰犯」等嚴厲批判聲浪愈來愈大，侯的千字文原想包山包海，這回徹底失算了！

侯友宜千字文洋洋灑灑，從法國哲學家笛卡爾的「我思故我在」談到作家蔡詩萍新書《我父親．那麼老派，這麼多愛》，賣弄一堆文青字海，面對公投的表態不但龜縮，且回過頭「訓誨」人民，沒必要把公投搞得像非友即敵的選舉一樣，這是藍營基層最無法接受的說法。

侯友宜引用《公投法》立法意旨在確保行使直接民權，因此呼籲選民以自由意志去決定你的答案。如果侯還是警政署長或是警大校長，這套論述可博得掌聲，但現在侯的身分是國民黨提名當選的新北市長、且是國民黨最大諸侯，如此迴避黨員責任說法，自傷更挫傷國民黨。

尤其難堪的是國民黨黨主席朱立倫，對侯的千字文事前毫無所悉也就罷了，事後還得自圓其說，稱兩人已有共識，要呼籲大家出來投票。朱立倫有「政治精算師」稱號，看來侯友宜機關算盡的本領更強，只是，早已淪為民進黨砧板上魚肉的國民黨，再精，精得過蔡政府嗎？

侯友宜的千字文樂翻了綠營，大咖政治人物個個見縫插針，桃園市長鄭文燦直接解讀，侯是用比較委婉的方式表達對國民黨四個同意的不贊成。可見侯千字文對藍營的傷害已無法彌補，距公投投票剩下3天，國民黨能努力的空間有限。

面對下一個問題，侯會離開國民黨嗎？