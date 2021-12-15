負責管理電視與第四台的國家通訊傳播委員會（NCC），在主委陳耀祥上任後就不斷被批評以政治凌駕專業，以法規與行政手段迫使業者服從，過度干預違反產業生態，引發執政黨內派系利益分配不均，就連自家執政黨立委也不滿而反彈，這位主委生涯中最大的政治風暴恐怕正要開始。

NCC主委陳耀祥以政治力影響業者劣蹟斑斑可考，從去年中天新聞關台開始，陳耀祥就被傳出向系統業者明示暗示，希望讓華視新聞移頻至中天關台後空出的52頻道內，如此便可讓NCC加上一筆讓公廣電視台移頻熱區的政績表現。

不過，系統業者似乎不太買NCC的帳，仍有三分之二的系統業者維持52台空頻，等於抵制NCC的政策主張，面子掛不住的主管機關也因此利用權力反制業者，從後續在洄瀾、北都數位、台固等15家系統業者送件，希望將台視移頻至52台上架，但至今NCC仍在審查即可看出，很明顯是不希望業者讓華視以外的電視台上架52台。

除此之外，NCC主委陳耀祥更傳出獨攬權力，讓理論上應是合議制的NCC變成一人專權，例如陳主委被傳出有意護航鏡電視與台數科兩家電視台的申設，有媒體報導陳耀祥電話「關切」外部審查委員會對此案的初審，甚至連外審委員的書面意見、名單等都遭到外洩，使業者知情，引發內部不滿，造成NCC有史以來首度外審委員罷審事件，還被要求交政風調查，最後使得鏡電視申設案推遲。

雖然NCC事後發出新聞稿澄清絕無媒體指涉的護航運作事件，但資訊外洩與延審則是明確事實。由此觀之，不配合NCC或陳耀祥主委政策方向的業者就受到刁難延宕，造成經營困境；合作無間或配合度高的業者則得到各種方便。

例如目前仍未審議的TBC交易案自否准至今已過數月，行政法院在收到TBC代表呂芳明8月遞狀後已函請NCC提出答辯，但NCC也遲至今日仍不提答辯，很明顯在拖延進度。反觀陳耀祥找中嘉高層喝咖啡，市占率第二大的中嘉集團即在今年順利完成華視上架52台的手續；不配合且同時與中嘉有競爭關係的業者，則被主管機關以各種行政權力刁難拖延，讓對手企業經營困難，可說一石二鳥。

不過，近日NCC的弄權作風已讓執政黨立委感到不耐，因為扶植華視新聞上架52台熱門頻道雖說是協助公廣發展，但讓缺乏競爭力的華視頻道佔據熱區位置，不僅對消費者權益無益，重點昰無法平衡派系利益。

因為民進黨內某些派系的友好電視台，如與前台中市長林佳龍與正國會關係好的台數科；與新潮流關係密切的寰宇電視台等，都有意拓展新聞台版圖，增加影響力，卻都遭逢主管機關卡關而不可得；反觀中嘉集團與鏡電視則經常傳出受到高層眷顧、護航的消息，積怨到最後就由立院諸公出手反制。

立法院已提出修法，要打破萬年頻道定頻的規律，且NCC也不得拒絕許可頻道位置規畫、變更，等於拔掉主管機關的頻道主導權，讓系統業者自主。面對當然不同意被閹割削權的陳耀祥，綠委陳歐珀在上月底立院交通委員會就直批陳耀祥是包庇華視；許智傑也不滿陳耀祥做不到修法，要求應該辭職負責，否則難避免是站在業者角度思考的嫌疑。

民進黨內派系政治複雜，新聞媒體競逐權力版圖同樣激烈。陳耀祥主委的政治手腕已經按耐不住各方人馬，因而使得NCC與綠委衝突逐漸檯面化，未來日子恐怕不會再好過，陳主委要如何保住政治權力，將有很多好戲可看。

（作者為退休公教人員）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※