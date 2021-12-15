中二選區立委補選火熱開打。國民黨籍候選人顏寬恒舉行記者會，指控民視《台灣最前線》等7個媒體政論節目，1個多月以來集體打造「議顏堂」抹黑造謠霸凌他。顏寬恒要求NCC主委陳耀祥必須針對這些特定媒體依法調查、依法裁罰。NCC冷回：民眾認為新聞台有違反《衛廣法》第27條事實查證，可向本會提出申訴，依據SOP來處理，除請業者陳述意見，提送外部節目廣告諮詢會議審議，再提到委員會，最終由NCC委員會決議。真要循NCC的標準作業流程走一回，選舉早就結束，媒體霸凌早成定局，如何能糾錯補正？

媒體集體打造「議顏堂」，是民進黨選舉時慣用的潑糞戰術。潑糞戰術要能得逞，除須無良媒體配合外，對方候選人三等親的家世背景、素行操守以及面對潑糞戰術的臨場反應，也是關鍵。顏寬恒決心挑起重擔，下海參選，就必須對民進黨可能的潑糞戰術做好心理準備，甚至要以其人之道還治其人。

民粹政治的選舉是零和賽局，候選人必須是強悍的街頭鬥士，還候選人最後公道的，既不是執政當局，也不是甘為鷹犬的NCC，而是選民。

互聯網時代，新興媒體如雨後春筍般出現，縱使NCC改過遷善，認真查緝媒體造謠抹黑的劣跡，罰了有線電視、禁了衛星頻道，也未必能禁絕網路媒體、社群媒體和自媒體的潑糞霸凌。元宇宙時代即將來臨，虛擬與實境，渾然天成，真真假假，黑白莫辨，未來選舉，政黨與候選人必須喚起民眾，挺身與政媒惡勢力對抗到底。

其實，NCC又聾又癡的，豈止於「議顏堂」？4項公投正反雙方的媒體攻防，以及高嘉瑜受虐事件中，綠營網軍的2次傷害與霸凌，NCC不也袖手旁觀？

以4項公投為例。蔡英文率文武百官一字排開，公然散布「反萊豬美國很生氣」、「不進萊豬不能進CPTPP」、「三接沒有蓋在藻礁上」等諸多謊言；再經過親政府媒體的包裝渲染形成假新聞，傳播到千家萬戶。諸如此類，NCC何嘗開口說過一句話，表示任何意見？台灣民主專政，NCC面對執政當局的謊言假新聞裝聾作啞，其實是「日常」，顏寬恒又何必寄望於NCC？

高嘉瑜慘遭約會暴力，施暴者林秉樞網軍背景遭起底，柯文哲呼籲嚴管網軍，蘇貞昌大言不慚地回應：「我們保護言論自由，嚴查違法」。回看電子媒體政論節目討論高嘉瑜遭暴事件時，林秉樞同黨留言電子媒體，「斗內」恐嚇高嘉瑜，既未見到NCC發文要求媒體提供斗內留言者資料，也未見NCC採取行動，嚴查不法。如此NCC，顏寬恒何需浪費力氣去抗議？

2020年12月12日，中天關台的那一天，NCC已死！一如蔡英文日前的自白告解：「威權侵害加劇，為民主國家敲響了警鐘」。NCC之死，正是死在民進黨新威權的侵害加劇。死去的NCC，自然聽不見媒體與言論自由敲響的警鐘長鳴，只能行屍走肉般地擔任威權的幫凶！

（作者為資深媒體人）