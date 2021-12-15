台灣在投資及出口兩大引擎帶動下，GDP成長率上調至6.09%，創11年新高，人均GDP突破3萬美元，大幅拉近與南韓的差距。IMF推估台灣人均所得可望於2024年突破4萬美元大關，並於2025年超車南韓，民眾無不興奮莫名。

人均超車南韓有疑慮

IMF推估台灣人均GDP有機會超越南韓，取決於三大要素：經濟、人口及匯率。特別是在經濟方面，IMF認為，近幾年面對中美貿易戰、供應鏈重組及新冠黑天鵝等多方面衝擊，台灣被推到相對有利的位置。尤其全球半導體晶片強勁的需求，及數位時代的5G通訊產品，台灣在全球製造鏈占據關鍵地位。

順著這股潮流趨勢，未來5年（2021-2025）台灣經濟預估將成長30%，領先南韓的22%。同一時段台灣人口將衰退0.7%，南韓則成長0.2%，一來一往，兩國人均GDP的差距會逐漸縮小，甚至互換領先。而新台幣的升勢也一直強於韓元，以美元表示的人均GDP會跟著水漲船高，強勢新台幣成為助推台灣人均GDP超車南韓的關鍵。

上述推估，乍看之下相當合理。若仔細推敲卻有問題。光就經濟成長預測這點，一些重要的前提假設，明顯未納入最新趨勢。比如中美貿易戰，自拜習會相互釋出善意後，慢慢出現融冰跡象，接下來台灣在供應鏈的角色，是否還能像原先那樣如魚得水，恐怕猶未可知。在這樣情況下，據此得出的預測結果，自然也就容易形成偏誤。

另一方面，因人口負成長，導致人均GDP被跟著放大，顯然不是一件好事。人口是產出的重要投入因子，背後代表的是長期生產力，當人口成長趨勢逐漸下滑，甚至衰退時，生產力自然也會跟著減弱。過去大陸經濟為何可以快速成長？現在東南亞市場發展潛力為何受到高度關注？絕大部分就是因為他們擁有豐富的人口紅利。換句話說，對於一個人口逐漸衰退的國家來說，想要讓經濟永續成長，根本是緣木求魚。這不只是一個經濟問題，更是國安問題。若把此視為拉升人均GDP的利器，無疑是竭澤而漁。

犯了GDP至上論繆誤

大陸公布第7次全國人口普查，知名公眾號「寧南山」曾忿忿不平，認為經過40多年的經濟改革開放，大陸竟然沒有一個城市人均GDP高於台灣，是非常難以接受的一件事。尤其是北上深廣這4個一線大城市，2020年人均GDP與台灣平均差距還超過5000美元，將不利於兩岸統一大業。他認為，大陸若無法在經濟發展水平上趕超台灣，兩岸制度之爭就會落於下風，不利統一後的治理工作，因此，大陸應喊停惠台政策，才不會讓兩岸差距愈拉愈遠，這同樣是犯了GDP至上論的錯誤。

讀過經濟學的都知道，評估一國的經濟發展有許多面向，GDP只是其中一項。大多數已開發及先進國家，早已不把人均GDP當成衡量社會經濟發展的關鍵指標。也就是說，象徵經濟總量的GDP，對於一國經濟發展固然重要，但當發展到達一定水準之上時，更應該重視的是經濟成長中「質」的部分，包括環境保護、所得分配及社會福利等面向。近年來，環境保護、社會責任及企業治理（ESG）、永續發展目標（SDGs）、企業社會責任（CSR）等指標，逐漸受到各國家、企業及民眾重視，成為顯學，就是最好的例子。

現階段，對同處於重大經濟轉折與拐點的兩岸來說，大陸要調整經濟結構、跨越中等收入陷阱，台灣則需衝刺產業升級轉型、追求永續成長。雙方目標雖有差異，但方向基本一致。兩岸政治關係緊張，但企業家峰會仍能達成共識，台灣企業將赴大陸造林累積碳信用，這是恢復兩岸民間交流熱情的開始，期盼兩岸可以進一步思考，如何在環境保護、經濟永續與社會治理等問題上，展開具有前瞻性的對話。畢竟，不管兩岸再怎麼針鋒相對，讓人民過上真正的好日子，是主政者責無旁貸的使命。