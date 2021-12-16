1949年1月28日，劉仲容和黃啟漢到了北平，會見中共北平市長葉劍英，說李宗仁交待：第一是局部和平，並與中共併肩作戰；第二是切實在8項條件下裡應外合，推動全面和平。在西柏坡的周恩來看到葉的簡報後，在起草中央復電中，指出「加深李、白與蔣系的分裂」方針，十分重要。要劉仲容立即返回南京，告訴李宗仁：「即應迅速與蔣分裂，逮捕蔣之嫡系將領如顧祝同、俞濟時、陳大慶及特務頭子毛人鳳……等人，方能站穩腳跟，進行和談。」但劉估計，李在南京既無力量，也無膽量逮捕中共所提到的那些人。李也頗感為難，說：「不要說逮捕他們，今天我不被他們捉去已算很好了。」

蔣下野後，李、白努力之和談，終無所成，共軍於4月21日渡河，政府遷往廣州，蔣、李鬥爭仍繼續不斷。5月22日，蔣指示祕書周宏濤致電在美國的俞國華，要他將李、白的罪惡廣為告知其部屬。此電稍長，但可從中瞭解李、白聯共反蔣的一些梗概：

去年（1948），桂系勾結共匪以要求總統下野，作為和平條件，於是有所謂和平運動。在李、白主持策動之下，在華中發動，當時徐州會戰正酣，華中方面不但按兵不動，甚且阻止中央調遣援軍，卒致會戰歸於失敗。此役以後，桂系主和益亟，倡言總統如不下野，則共黨不願言和。總統乃向李德鄰（宗仁）、孫哲生（科）、吳禮卿（忠信）諸同志指明：中（正）可尊重大家之主張，潔身引退；惟個人引退後，共黨將不但不與政府謀和，並將要求政府無條件投降。自本年（1949）1月22日，總統毅然引退，由李宗仁代理總統職務後，共匪行徑果如所言，初則遲遲不與李、白談判和平。繼則提8條24款，迫使政府無條件投降。至是方忍無可忍，群起反對，使李、白無法簽降。因之有4月22日總統與李、白等在杭州之會商。當時議定，如李、白決心反共到底，則本黨當予全力支持，以貫徹戡亂政策。惟此後李、白仍繼續與匪暗通聲氣，放言如欲再戰，必須總統出國。事之不合理者，實無逾於此。蓋其意欲逼使總統出國，俾能遂其任意處分國家財產，背叛反共國策，達其勾結共匪之目的。

上函將此會戰失敗之責任，歸諸白氏之「按兵不動」及「阻止中央調遣援軍」，似嫌過當。而白在此緊急關頭，扯蔣「後腿」，致兩敗俱傷，乃國民黨之不幸也。

蔣卸職到溪口後，曾反省此次失敗之原因：「此次革命勦匪之失敗，並非失敗於共匪，乃失敗於俄史（史達林）；亦非失敗於俄史，而實失敗於美馬（馬歇爾）。蓋以馬歇爾誤聽俄共之宣傳與英國之中傷，對於其本國之利害與中國之存亡，以及太平洋之安危，與全世界人類之禍福，皆置而不問。而唯以個人一時之愛惡，專洩其私憤。……而余之外交運用，因過信美國之能急公好義，致有今日之失敗，亦應引咎自責。」

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】