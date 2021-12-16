12月初，第十三屆海峽論壇•漳台同名同宗村續緣交流會在福建省漳州市舉行，「80後」台籍教師李姿瑩主持本次交流會。李姿瑩表示，兩岸宗親共拜同一祖先，懷念祖先的情感始終不變。

李姿瑩祖籍閩南，出生於台灣省高雄市，現為閩南師範大學文學院副教授。在台灣念大學時，李姿瑩選擇閩南文化作為研究領域，並一直讀到博士畢業。2013年，李姿瑩來到福建漳州參與閩南文化研修營活動，從此與漳州結下了不解之緣。

三年前，李姿瑩為愛跨海定居漳州，在收穫愛情的同時，成就了自己的事業。在校園裡傳授歌仔戲、熱心閩南文化傳播，與大陸青年一起創作抗疫歌曲。今年，她獲得福建省第十八屆五四青年獎章。

追隨愛情腳步 跨海結下「兩岸良緣」

談及「登陸」故事，李姿瑩回憶道，8年前與漳州詔安小伙子徐雁飛相識，之後他們相知、相愛，直到如今相守。「漳州的景色、風土、甚至連空氣的味道、太陽下山的時間都和台灣很像。」

2013年，閩南師範大學主辦海峽兩岸青年閩南文化研習營，兩岸青年學子齊聚一堂，共同研習、探討閩南文化。當時，正在台灣讀研究生的李姿瑩第一次踏足漳州，參加當年的兩岸青年閩南文化研習營。彼時的徐雁飛是閩南師大旅遊管理專業在讀大學生，擔任當時的隨車導遊。

那次為期七天的活動，兩人都給彼此留下不錯的印象。臨分別前，二人只是互加微信，互道珍重。誰能想到，她最後成了「詔安媳婦」。李姿瑩說：「如今回憶起來，覺得緣分是那麼奇妙。」

一灣海峽的距離，並沒有讓這兩位年輕人疏遠，反而心越靠越近。2018年，李姿瑩追隨愛情的腳步，來到閩南師範大學文學院求職，任教閩南民俗課程，並扎根漳州。「特別感謝閩南師大，沒有閩南師大，就不會有我們相識的機會。」當年徐雁飛是這裡的學生，李姿瑩現在又回到這裡當老師。

扎根漳州續緣 熱心傳播閩南文化

「干戈化解結親緣，中原山越一心連……和睦相處永綿延，開漳故事傳千年。」這是李姿瑩新近創作的歌仔戲《開漳聖王傳奇》片尾結束語。

今年「五一」假期，李姿瑩帶領閩南師範大學戲曲協會的學生到位於福建省漳浦縣的東南花都上演《開漳聖王傳奇》，以閩南語演出的歌仔戲為兩岸共生的非物質文化遺產增添不少青春與傳承氣息。

歌仔戲和薌劇素稱兩岸戲劇姐妹花。李姿瑩在台灣時就攻讀中國文學，對閩南傳統文化十分感興趣，尤其癡迷歌仔戲，一代宗師邵江海改良歌仔戲、傳承民間藝術的故事讓她感慨良多，也在她心中埋下了「致力於兩岸歌仔戲傳承交流」的初心。

「我從小就喜歡歌仔戲，還曾專門到台灣戲曲學院進修。」李姿瑩說，進入閩南師範大學後，最開心的事情之一就是成了學校戲曲協會的歌仔戲指導老師。《開漳聖王傳奇》、《保生大帝傳奇》、《徐霞客遊漳州》等一系列歌仔戲作品陸續出爐，社團還受邀到校外演出，這大大鼓舞了年輕學子。

漳州是開漳聖王文化發祥地，1300多年前，陳政、陳元光父子及其將佐在此開發閩南，建置漳州，傳播文明，世所景仰。李姿瑩認為，開漳聖王文化從漳州到台灣，源遠流長，薪火相傳，是閩南文化的重要組成部分，成為台灣四大民間信仰之一。

「歌仔戲是唯一在兩岸共生、相互激盪傳承下來的戲劇。它承載著兩岸文化之精華，見證著兩岸人民的生活風俗和人生感悟，是海峽兩岸人民精神文化的重要情感紐帶，更是海峽兩岸藝術文化交流的橋樑。」李姿瑩說。

如今，李姿瑩已融入漳州的生活，也認識了很多大陸的朋友。李姿瑩表示，兩岸戲劇緣分匪淺，她願意牽線搭橋，推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展，從而將這段緣續寫下去。

閩南師範大學文學院副教授李姿瑩。（作者提供）

海峽兩岸攜手 共同創作抗疫歌曲

去年疫情暴發後，一首海峽兩岸共同創作的抗疫歌曲《等待花開》飽含情誼，充滿關愛，唱出了全國各地靜待「花開」的心情。

這首歌是由李姿瑩在台灣高雄作詞，大陸青年張琨琨在山東青島作曲。「去年正月初二我回娘家，之後發現大陸湧現很多感人的抗疫英雄，我希望能通過這首寫在春天的歌告訴人們，冬天即將過去，春天萬物復甦，待抗疫的勇士們凱旋，將相約一起去武漢賞櫻花。」

李姿瑩說，歌曲主創人員還發出了「五大洲百名華人同曲抗疫」的號召，引發全球華僑華人的共鳴，來自五大洲十幾個國家的166位華人自發加入合唱，用歌聲為武漢加油、為祖國加油。

2021年9月，自福建本土疫情發生後，張琨琨和李姿瑩兩位老師再度攜手，共同創作原創抗疫公益歌曲《城市亮光》，備受海內外關注。

「讓堅守的力量成為黑夜的亮光，相互照亮彼此的希望。」據李姿瑩介紹，張琨琨看到朋友一篇子夜排隊進行核酸檢測的日記時特別有感觸，便找她一起來創作，連夜作曲，然後邀請台灣歌手吳儀君一起演唱，為奮戰在抗疫一線的工作人員和民眾傳遞溫暖力量。

李姿瑩告訴記者，她在副歌加入一段閩南語方言，代表著閩南人勇敢的精神，也體現了閩南特色，「閩南語也是兩岸最熟悉的語言，代表著兩岸同心團結抗疫。」（張金川）

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