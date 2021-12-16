核心提要：

1.近日，美國副總統賀錦麗因各種批評被推上風口浪尖。但仔細思考事情有些古怪，比如關於「講話莫名其妙」的指控和她多年律師檢察官的經歷明顯不符；「欺凌下屬」的指控，也由疑似「內鬼」的工作人員發出；「賀錦麗買鍋」的熱搜也莫名其妙，賀錦麗是標準的富婆，買個375美元的鍋並不算新聞。綜上，這可能是一些小團伙的攻擊手段。

2.賀錦麗的上位歷程堪稱經典。賀錦麗30歲時，加州民主黨三號人物送她出道，在政壇嶄露頭角，升任舊金山總檢察官；2008年， 賀錦麗瞅準時機，精準搭上歐巴馬的便車；2013年，賀錦麗跟好萊塢著名律師埃姆霍夫閃婚；2020年，被提名為副總統，隨拜登入主白宮。

3.反觀拜登總統一生波折，在古稀之年終於登上總統寶座，他絕不會容忍別人將他當作台前木偶，也同樣不會甘心做一任「跛腳總統」。但事與願違，拜登履職十個月以來，政績慘淡，民望淒涼。此時，民主黨其他呼聲較高的政客，要面對的政治環境變得更加嚴峻。

4.進入21世紀之後，民主黨在跟共和黨的競爭中，屢次落入下風。黨內派系林立，山頭眾多，民主黨的治理失能的情況將會越來越嚴重。內憂外患之下，隨著中期選舉和2024大選的步步臨近，誰來接班成為了民主黨的一大難題。

賀錦麗的十面圍攻

最近美國副總統賀錦麗頗有點流年不利。

先是自己高參團隊中，有人故意放出消息，表示賀錦麗跟拜登不和，被總統疏遠。 後來又有人向報社匿名傳書，說賀錦麗為人虛偽自卑，能力不行還不認真準備，經常兩手空空的參加會議，然後發出一些莫名其妙的評論，經常跟會議的內容風馬牛不相及。 最近又傳出賀錦麗為人刻薄，虐待下屬，她的兩名高參，首席發言人及高級助理西蒙•桑德斯和公關主管阿什利•艾蒂安聯袂辭職。 其餘一些低級別的工作人員辭職數量據稱達到30多人，一些人匿名向媒體表示，「賀錦麗不願意在事前做準備工作。 和她在一起，你必須忍受她大量摧毀靈魂的批評，在某種程度上，她是一個恃強凌弱的人。」

甚至連賀錦麗出訪法國，在公務之餘購買了大概四百美元的廚具，都被美國媒體挖出來，大肆炒作。

賀錦麗從「為小人物而戰的無畏戰士，也是這個國家最優秀的公職人員之一」（拜登語）一年之間就墮落為「職場惡霸，自卑無能的恃強凌弱的人」。一時之間，頗有十面圍攻的意味。

但是仔細想想，這些事情實在是有點古怪，看過那麼多「宮鬥劇」的中國觀眾們，可能也能嗅出點門道，所謂事出反常必有妖，突然大合唱一般抹黑賀錦麗，背後真的沒有人在揮舞指揮棒嗎？

首先，副總統在美國雖然地位崇高，但是個十足的虛職。 美國歷史上第一位副總統，約翰亞當斯就對這個有名無實的職位深惡痛絕。美國歷史上，除了寥寥幾個特例之外，副總統都是一個儀式性的職位。正常來說，賀錦麗哪裡會要參加什麼深刻的政治研討？而且賀錦麗是從底層爬上來的政客，當律師和檢察官多年，你說她會不會吃了30多年的口才飯，年近耳順之年，一住進「美國海軍天文台一號樓」（Number OneObservatory Circle，美國副總統的官邸）就突然不會開會講話了？所以攻擊賀錦麗開會亂發言實在是有點假。

其次，說賀錦麗霸凌欺壓下屬這件事，也非常的奇怪。 總統和副總統的這些助理們每天都承擔很大的壓力，這本身就是工作屬性決定的（給正國級當秘書，圍繞在權力的中心，怎麼可能輕鬆）。而且美國有很強的師爺文化，這些助理們的前途陞遷並沒有組織部幫他們安排，而是全靠前僱主的推薦。

試想，如果一個師爺經常偷偷背後說自己家縣太爺的閒話，甚至偷偷把縣太爺的糗事寫進邸報傳揚出去，今後還有人願意請這個師爺入幕嗎？賀錦麗的助手們還沒辭職就開始狂噴自己的老闆，十有八九是外邊已經許好了厚祿，新東家讓他們最後發揮餘熱一把。退一萬步說，就算這些助理是真的因為受盡賀錦麗折磨，不堪忍受辭職，那帶頭的首席發言人西蒙•桑德斯也讓人浮想聯翩。

西蒙2016年跟著人稱「三德子」的桑德斯對戰希拉蕊，然後在選戰最激烈的2016年6月突然退出「三德子」陣營，旋即加入了希拉蕊代表的民主黨建制派大本營的CNN做點評嘉賓。2019年又加入拜登的競選班子，跟拜登關係匪淺，在勝選之後，又被派到賀錦麗做她的發言人和高級助手。西蒙•桑德斯這樣的軌跡，頗有點「內鬼」的嫌疑。她之前一聲不吭，七月份還在社交媒體發合照證明賀錦麗團隊和諧，卻選擇在賀錦麗陷入輿論漩渦的時候突然高調搞串聯集體辭職，如此落井下石，讓人不能不懷疑其動機不純。

最後， 那個賀錦麗買鍋上熱搜就更搞笑了。 美國副總統的薪水是23萬7千美元，而且賀錦麗自己當律師和檢察官多年，收入頗豐。賀錦麗的丈夫埃姆霍夫是著名的律師，代理很多娛樂明星，根據其公佈的稅單，光賀錦麗先生一年都收入就高達630萬美元。 賀錦麗還跟她先生在加州和華盛頓特區共同持有多套房產，價值千萬美元以上。賀錦麗是標準的富婆，她這樣的收入莫說買個375美元的鍋，就是去香街買幾個三五萬美元的LV香奈兒，也不算什麼新聞。

就算從公眾形象上考慮，買鍋這事也算是小題大做，拜登慣例週末要回特拉華州的家，今年25趟「回老家之旅」已經花掉了令人咋舌的500萬美元，即使最花錢如流水的川普，四年也才總計跑回新澤西州（New Jersey）貝明斯特（Bedminster）99天，花費240萬美元而已。 CNN竟然因為賀錦麗買了個375美元的鍋攻擊她奢侈，無視每週狂撒幾十萬鈔票的拜登，實在是讓人不知怎麼評價。

某些小團伙的心思實在是太明顯，手段也有點太拙劣了。

美國甄嬛賀錦麗

雖然近期這些對賀錦麗的攻擊，十有八九是有人故意搞事，但是不得不說，選的角度還是非常精準的。虛偽、自卑、蠻橫、裙帶，的確是「小三上位」的賀錦麗爬上高位不能迴避的幾個話題。

賀錦麗30歲才算嶄露頭角，當時送她出道的是時為加州民主黨三號人物的威利•布朗（Willie Brown）。 布朗當時是加州議會議長，這哥們當時雖然已經60歲，但是依舊風流成性，換女友如換衣服，賀錦麗當時以「小三」的身份跟布朗過從甚密。藉著布朗的影響力，賀錦麗開始進入加州政界。布朗後來當上了舊金山市長，一人得道雞犬升天，賀錦麗也得以進入舊金山檢察官辦公室，後來升任舊金山總檢察官。

不過布朗始終是加州的小魚，賀錦麗的野心顯然也不是一個區區地方檢察長。2008年歐巴馬橫掃美國，賀錦麗瞅準機會，精準的搭上歐巴馬這條線。同為黑人律政精英，歐巴馬對賀錦麗的魅力攻勢毫無抵抗力，兩人過從甚密，甚至歐巴馬在一次公開講話中，讚美賀錦麗是「全美國最漂亮的司法部長」（米歇爾•歐巴馬當時非常憤怒），造成輿論不小的震動，甚至歐巴馬也不得不後邊出來為失言道歉。

不過即使在美國的環境中，當小三上位也是個不太光彩的事情。如果沒有結婚，很難贏得選民的青睞。2013年，為了仕途再進一步，快要五十的賀錦麗跟好萊塢著名律師埃姆霍夫閃婚。抹掉「小三」印記的賀錦麗，在2020年民主黨初選中，跟拜登戰得不可開交，甚至因為毒舌拜登多次搶得頭條。但是過往的不光彩顯然影響到了賀錦麗對選民的吸引力，雖然風頭很高，但是民調很差，成為第一批退選的候選人。

這時歐巴馬再次站了出來，向拜登力薦賀錦麗。當時跟桑德斯打得難分難解的拜登，為了獲得歐巴馬的支持，不得不啟用「無知少女」政治正確要素齊全的賀錦麗作為競選搭檔，可以說是歐巴馬把她送到了副總統的寶座之上。當時就有美國媒體指出，歐巴馬的繼承人是賀錦麗，而非拜登。

民主黨競選人提名大會上，原本的順序是歐巴馬在公佈副總統候選人之後做演講。但是當他知道拜登最終選擇了賀錦麗作為副總統候選人之後，他將講演的順序提前，這樣就造成了他演講完之後，公佈賀錦麗的提名，一位接近歐巴馬的人士透露，「這樣讓人感覺賀錦麗接過了歐巴馬的火炬」。

拜登的復仇

拜登並不是一個任由人推來推去的人物。

拜登一生頗曲折，他自己連續數十年試圖登上總統寶座，但是屢戰屢敗。終於在2008年攢夠了人氣和履歷，沒想到碰上天縱英才歐巴馬，只能屈居次位。自己的大兒子才華出眾，人品端正，但是不幸罹患癌症身亡。剩下的小兒子和小女兒，一個濫交貪污，藉著自己老爸的名聲四處招搖撞騙；一個吸毒成性，多次出入戒毒所。

這樣一個隱忍待發一輩子的人，在年逾古稀的時候終於得償所願，登上大寶，他是不能容忍別人把他當做前台木偶的。

在美國，只當一任的總統，被稱為瘸腳鴨總統。好比咱們的59歲幹部一樣，不但「政令不出白宮」，而且後世史書的確也不太好看。拜登為總統寶座奮鬥了一輩子，他是不甘心當一個過度吉祥物的。為此，他今年特地搞了一個超高調的體檢，借賀錦麗的大大炒作了一番（體檢中因為麻醉，讓賀錦麗當了兩個小時的代理總統，美國建國小三百年之後終於迎來第一個女總統——作者注），藉著體檢之後的高關注度，拜登揮舞著全A的體檢清單暗示會參選2024年總統。可惜形勢比人強，民主黨內早已形成結論，拜登將成為一任過度總統。拜登履職十個月以來，政績全無，支持率跌破記錄，更加催動了民主黨內要求換人的聲勢。

他想了很多辦法提升民望，但是在通膨和Omicron的夾擊之下，似乎都是做多錯多。這個時候的拜登，只能選擇另一條路：只要沒有合適的人出來競選總統，到2024，民主黨還是得讓我上。

於是乎，民主黨內部呼聲最高的幾個人，突然被人打了悶棍。 最典型的莫過於紐約州州長古莫，他在抗疫之中獨創的電視談話，人氣爆表，甚至這種新聞發佈會式的電視直播，拿到了2020年的艾美獎（美國電視獎項）。而古莫也是民主黨內呼聲最高的2024年人選。

結果進入2021年，突然風向調轉，神秘人物突然向新聞媒體洩密，說古莫故意隱瞞部分新冠死亡人數，以營造紐約州抗疫成功的假象。這讓古莫頗為灰頭土臉了幾天，但是還沒有傷到其根基。幾個月之後，古莫辦公室的幾個女職員、助理甚至古莫的女保鏢集體指控古莫職場性騷擾，甚至有人提起了刑事訴訟。在拜登麾下的司法部，投入了比川普案更多的資源和探員調查古莫性侵案，大力出奇跡之下，古莫只能道歉辭職，民主黨一代新星就此湮滅。拜登還除寇務盡，把調查的範圍擴大到古莫在CNN當主播的弟弟身上，結果小古莫也被CNN革職，在紐約縱橫多年的古莫家族被連根拔起。

古莫倒了，那下一個，自然就是當初被人硬塞進來，歐巴馬心心唸唸的接班人賀錦麗了。因此也就有了本文開頭這些神奇的操作。這些攻擊賀錦麗的炒作，取得了一石二鳥的效果，不但賀錦麗原本就不怎麼樣的民望進一步下跌，同時由於民眾更多的關注賀錦麗的八卦，分散了拜登政府無力控制通膨等事情的熱度，這招李代桃僵可謂相當到位。

炒作之後，代表拜登白宮新聞秘書普薩基公開表示，幾名員工的離職並不意味著賀錦麗是一個「壞老闆」。這份工作「很折磨人」，進入政府一年後離職並不罕見。如此找補，頗有點此地無銀三百兩的意味。

不過賀錦麗奮鬥了27年，從單親移民家庭的女兒，摸爬滾打奮鬥到一人之下萬人之上，成為美國第一任女性副總統，也絕不是等閒之輩。在抹黑狂潮之中，她必須及時出來發聲。但是她在華盛頓已經陷入圍攻之勢，如果貿然找全國性媒體，很難說不會被她的敵人們藉機構陷。畢竟採訪人的態度和剪輯，可以對最終的採訪結果具有強大的影響，而不論人脈還是影響力，賀錦麗在全國性媒體中的影響力顯然落入下風。之前賀錦麗在全國媒體上的幾次露面，似乎都碰到了被人挖坑的情況，比如她11月18日接受美國廣播公司ABC「早安美國」採訪的時候，主持人就反覆提問「是否感覺自己被邊緣化，是否感覺自己大材小用」。預設立場地向觀眾暗示賀錦麗被決策中心疏離，能力有限靠邊站的形象。

所以賀錦麗不按常理出牌，在反擊最近的流言攻擊上，很謹慎的特地找了她加州大本營的老熟人。12月12日，賀錦麗接受了家鄉報紙《舊金山紀事報》的採訪，第一次正面回應最近對她人品和工作能力的抹黑，在長達一個小時的採訪中，賀錦麗表示她不會被「無聊荒謬的八卦頭條分散精力」。 同時大談特談美國最近墮胎非法化的問題，間接暗示拜登在保衛「進步派權力」（liberal rights）上毫無作為，沒有兌現競選時對進步派的承諾，意指拜登會在明年的中期選舉中一敗塗地。

民主黨接班難題

美國的兩黨制，是世界上運行最平穩最悠久的兩黨制系統。1848-1854年間，民主黨和共和黨的架構就已經逐步成型，到現在已經平穩運行160年之久，兩黨之間已經達成了奇特的平衡。

兩黨中，民意基礎更高的是民主黨。在1960年代林登•詹森解除種族隔離，賦予南方黑人真正意義的投票權之後，代表「進步派」的民主黨就佔據民意的上風，不但在快速增長的少數族裔中擁有優勢，同時也逐步掌控了傳媒、娛樂、學術和教育等行業。在各種層級的學校中，民主黨都佔據優勢，按照通常的邏輯，在學校受到民主黨政見耳濡目染潛移默化的一代一代學生走向社會，民主黨應該早就取得兩黨競爭的絕對先手。

然而，在進入21世紀之後，民主黨在跟共和黨的競爭中屢次落入下風。 美國的行政立法和司法三大權力支柱的角逐中，民主黨不但屢次痛失好局，將總統寶座拱手相讓，喪失行政權；在議會和最高法院中其影響也日漸式微，比如現在最高法院的9個法官中6個是偏向保守派與共和黨觀點接近的法官，而美國絕大多數的州長和州議會也都掌控在共和黨手中。

這其中最大的問題，就在於民主黨的內鬥，而民主黨內鬥的最明顯表現形式，就是接班人問題。 民主黨內部派系林立，山頭眾多，老一輩留戀權力不願主動退位，少壯派在黨派機器中上升無門，只能各自為戰。這種情況之下，民主黨的內鬥達到了登峰造極的程度。2020年如同馬戲團一般跳出來三十多位總統候選人，全靠黨內幾個大老調停壓制，才讓拜登得以脫穎而出。但拜登也知道自己不過是各派人馬協調之後的產物，內心極其敏感。這種情況下，一旦有風吹草動，杯弓蛇影之下，肯定要先下手為強。

民主黨這種「寧與友邦、不予家奴」的思想作祟，導致2000年高爾跟小布希出現選舉爭執的時候，柯林頓沒有用盡全力去支持高爾，影響最高法院的裁決，導致美國出現了得票少反而當選的怪事，讓小布希成功撿漏。 而2016年，希拉蕊也控訴歐巴馬，沒有全力幫她助選，也沒有有效限制FBI對她的調查，導致「郵件門」發酵，將十拿九穩的總統寶座送給川普（川普也是得票少反而當選）。 這種內鬥的風氣導致整個民主黨陷入內鬥內行，外斗外行的窘境，坐擁民意和族裔優勢，卻在選戰中屢次敗北。

如此內鬥不休的民主黨當政，顯然很難有強力而統一的對外政策，追求面子而不求裡子。 所以拜登政權最近不管是搞「民主峰會」還是「奧運抵制」，都是浮於表面的「面子」政策，屬於不需要花錢的嘴皮子工程，不能傷及美國的敵手一絲一毫，甚至俄烏邊境陳兵數十萬，拜登也只能送一句「經濟制裁」這種空洞威脅給普京，裱糊一下。

隨著中期選舉和2024大選一步步臨近，民主黨的治理失能的情況將會越來越嚴重。美國這場「宮鬥劇」好戲還在後邊。（作者為鳳凰網《風向》特約作者）

（本文來源鳳凰網《風向》，授權中時新聞網刊登）

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