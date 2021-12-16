中共解放軍近期進入年終考核演訓，清瀾、洋浦與三亞3個海事局發布將於12月15至17日進行實彈射擊訓練，包括南部戰區海軍新型轟-6J轟炸機參加實彈演習，演練島上投彈和在海上佈雷、081型掃雷艦2艘實彈演訓；此舉引發美方反制。加上台灣外交部持續邀請外賓訪台，中共堅持威懾恫嚇，造成區域緊張持續升高。

果然，大陸南海戰略態勢感知網站發布，12月14日發現美國空軍RC-135W電子偵察機沿著大陸東南海岸抵近廣東、海南島、西沙群島等海空域進行偵蒐任務；14日上午10時左右，發現台灣西南處有美海軍「阿利•伯克」級驅逐艦一艘，正向東北方向航行（截稿前無新聞報導該艦經台灣海峽北上），共機5架在台灣西南國際空域活動。

台灣外賓訪台，刺激區域緊張一覽表。(圖/作者陸文浩整理製表)

另15日一早，法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）應我國政府邀請，率5位跨黨派議員共6人抵台訪問（如附表），期間共機運-9通信對抗機與運-8反潛機各1架在台灣西南國際空域活動。再者，德國海軍巡防艦「巴伐利亞」號結束與日本海上自衛隊在沖繩以南進行海上聯合演習後，進入南海往新加坡方向航行（如圖）。

首先，依據解放軍演訓期程，目前已進入年終考核演訓。所以，12月15至17日解放軍在海南島周邊海空域，進行實彈射擊與軍事任務，依往例觀之係進行年度性軍事訓練。

然美軍偵察機14日活動於廣東、海南、西沙一帶空域，除有可能提供與支援美艦柏克級驅逐艦在台灣西南海域，共軍海空軍兵力之戰場情資外，則重點抵近海南三亞第二核潛艦基地南方進行偵察。

共軍為反應美偵察機及美艦，相繼地派遣殲-10機2架、運-8遠干機、運-8反潛機、運-9通信對抗機各1架以為因應。

其次，從近期外國訪問團抵台灣訪問，共機反應一覽表發現，針對15日法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑率5位跨黨派議員訪問團，僅有共軍特種機型2架在台灣西南活動，比較今年國外訪台團、共機除會針對美偵察機等軍機、美艦等立即反應之外，更會針對外國官方與非官方訪問團進行反應。

可見解放軍認知法國訪問團層級較低，與美國共和黨籍參議員柯寧等10餘人、拉丁美洲友邦宏都拉斯總統葉南德茲訪問團、波海3國國會議員團（立陶宛、愛沙尼亞、拉脱維亞）及台灣行政院政務委員唐鳳參加美國總統拜登主持的「民主峰會」有所差別，因此派遣軍機的數量較少。於此，我方可多方運用各國層級不高及非官方組織或色彩進行經貿、醫療與旅遊、甚至科技方面的交流與合作，以活絡我對外關係。

最後，隨著英國伊莉莎白女王號航母於12月7日返回母港樸茨茅斯基地及德國軍艦結束亞太遠航任務後，相信今年歐洲西方國家海軍遠渡重洋抵西太平洋活動暫時告一段落，且在全球普天同慶的「耶誕節」前夕，以美軍事同盟國家海軍，應該沒有大規模海上軍事演習予以挑釁共軍。

惟特別需要持續關注的是，10日，英國國防部表示，等待這次英國伊莉莎白女王號航母修整完畢後，有可能明（2022）年將協同姊妹倆威爾斯親王號航空母艦進行遠洋巡航任務。屆時，英國及歐盟國家的海軍將逐步增強兵力陸續抵亞太地區以支持美國「印太戰略」之航行自由權利，並藉機力挺日本在區域安全的維護及台灣安全。

相信，共軍東部戰區在年終考核後，依據今年的經驗，將向中央軍委提出，擬定明年美英日等3個國家雙航母海上聯合訓練兵棋推演。到時多國海軍部隊六艘航母齊在西太平洋之菲律賓海進行演習時，共軍軍機兵力可能就會提升為今年最大數量的兩倍，我方對此必須超前部署以為因應。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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