1218四大公投，其中「重啟核四」、「第三天然氣接收站（三接）遷建」兩大公投與政府能源政策有關，在推動能源轉型過程中除兼顧能源安全，首要任務還要考量穩定供電，經濟部長王美花卻只聲稱「三接攸關國內電力供應穩定性，台積電如果沒有『電』就不是台積電」，簡言之，台積電是不能沒有電，王部長指沒有三接電力供應就不穩，那是指綠電嗎？

近年微軟公司創辦人比爾蓋茲致力於環保議題，他就曾提及「為實現2050年全球二氧化碳零排放目標，補足太陽能、風電等再生能源的不穩定性和價格，核能是個很好的替代方案，而且透過最新的核反應爐技術，其實能夠達到一定的安全性」。既然如此，台灣「重啟核四」不啻為乾淨能源、穩定供電的有利選項，不是嗎？

台灣自產能源相當匱乏，能源供給98%依賴進口，英特爾執行長基辛格曾聲稱「台灣不是一個穩定的地方」，直指台積電有地緣政治風險，並有外媒點出台灣有電力缺口問題，但台積電仍願意將先進製程放在台灣，確保台灣的國際競爭力，王美花明白說了「台積電如果沒有電，就不是台積電」，為什麼又拒絕乾淨能源、穩定供電的「重啟核四」案呢？

民進黨政府為落實「2025非核家園」口號，一意孤行，但今年513、517全台無預警大停電，是否敲醒政府重新檢討能源轉型政策，若執政當局不好好與各界深度溝通，不僅2025年後無法提供穩定供電，遑論2050年淨零碳排，更重要的是護國神山台積電還會被美國人掐著脖子不能伸張。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※