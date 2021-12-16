四大公投投票在即，社會氛圍流動趨勢之變化，與2016年英國脫歐公投的始末有著幾分相似。業已脫歐的英國民意最後竟是後悔，國人應借鏡反思。

當年的英國「脫歐」，既是陰錯陽差，也是假戲真做。時任英相卡麥隆為尋求引民氣來壓制黨內的反歐勢力，並圖謀為不久後的國會大選造勢，才會搞一場變相的英國「公投綁大選」。

公投始作俑者卡麥隆的初心，不過就是藉公投達成其所欲追求的政治目標，而非真心想脫歐，未料最後卻「玩脫了」。脫歐成真的卡麥隆，在公投結果出爐後只能狼狽下台。

再看脫歐公投前後至今的變化。在進行公投前的一年時間民調中，多數民調結果多呈現支持留歐，投票結果卻是贊成脫歐者以51.89%，對上贊成48.11%，上演驚天逆轉的公投結局。

根據媒體報導指出，脫歐公投後仍持續有後不後悔脫歐的民調進行，引用天下雜誌去年底報導指出，英國民調YouGov過去3個月詢問民眾，「從後見之明來看，你覺得英國離開歐洲是正確還是錯誤的決定？」39%的受訪者認為是正確的，49%認為是錯誤的。這結果與今年初同樣問題的調查幾乎沒有差別。

顯然，有足以決定勝負關鍵數量的英國民眾（勉強稱為中間選民），在經歷一段時間政治激情的洗禮後，動搖了留歐立場，選擇不投票或者支持脫歐。但激情過後終究得面對國家發展現實，才又重回原先贊成留歐的想法立場。但又如何？木已成舟。

再看台灣這次公投的社會氛圍軌跡，是否與英國脫歐公投前有幾分相似？中間選民最後是否會動搖原先在四大公投皆呈現支持的立場；是否會在公投後大夢初醒，進而後悔不已？想想英國脫歐就知道該怎麼做了。

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