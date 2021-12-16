我很想知道蔡英文、蘇貞昌、王美花、楊偉甫是不是知道1度電＝1千瓦小時，和各種發電方式的「均化電力成本」。

我相信，如果他們真正了解，就不可能會說不蓋三接會缺137億度的電，更不可能說，不蓋三接就要多燒500萬噸的煤。這種無稽之談，只會出自無知的人口中。

這篇本來是寫給大企業老闆看的，當然18歲首投族也一定看得懂。

我看到很多工商大老很憂心的說，擔心缺電會影響台灣的經濟發展。甚至還有外電報導台積電匿名高級主管也這麼說。我每次看這新聞就比他們更憂心，如果他們知道發電廠的產能利用率這麼低，還會擔心台灣缺電嗎？他們的心智還正常嗎？

如果三星、英特爾知道台灣的天然氣電廠的產能利用率不到60%，而台積電高管的智力顯然有問題。（還好台積電否認外電報導是該公司的發言）缺不缺電？這本來是一個小學算術問題，只是因為太多人不懂得瓦、度的單位換算（1千瓦小時為1度），再加上一年發電度數的數字是幾千億度，很多人算不過來。

台灣有3個小，但是影響巨大的電力知識盲點，才會認為台灣缺電。

一、不了解1度電就是1千瓦時。一度電是1千瓦x1小時，是我小學3年級學的，對我來說，是天經地義的事，但是我發現台灣竟然超過8成的成年人都不知道！這些人不乏大學教授、環保團體、反核團體、綠能推動者，以及擁核人士。

我在美國、英國、中國大陸工作時，沒有人會不知道，因為他們的語言中，就把一度電說成1千瓦時，或是 1 kilowatt hour。如果知識上少了這一點點小細節，就無法認清到底台灣多了多少電。

二、產能利用率，產能利用率，在英文是Overall Equipment Efficiency，在日本稱為「稼動率」，是一台機器實際產量，除以這台機器24小時1年全開的產量，這是十分簡單的算法。這也是我在從事可靠度工程師時每天最重要的事，看設備的產能利用率，想盡方法提高，讓設備效益極大化。

基本常識是，機器的產能利用率越高，則其產量大，每產量單位設備固定成本、人事成本、廠房成本分攤越低。當然機器要維修保養，所以我們必須給機器適當的維修時間，在國際上，給燃煤、燃氣、核能等加燃料的發電設備的產能利用率都在85%以上，很多電力公司的機組可以開到95%以上，台灣的核電廠更可以拚命運轉到103%。但是火力就少得可憐，天然氣最低曾到30%。

如果設備不生產，大量閒置，成本自然提高。獨門生意的台電號稱會虧損，甚至破產，其原因是大量的發電機閒置，卻喊缺電，蓋更多的電廠，造成更大的虧損。

三、均化電力成本，如果不知道一度電是1千瓦時的基本知識，就不會理解均化電力成本，因為這是以每百萬瓦小時電力（1千度電）的公定平均成本來計算。

台灣大眾普遍知識的盲點，就是不知道全世界在預估電力系統，決定電力成本和售電價格，必須有「均化電力成本」，而均化電力成本的第一項先決條件，就是發電機種的最低產能利用率應該是多少（電業專有名詞為 capacity factor，台灣翻譯成「容量因素」，恐怕沒有太多人了解了）。

我們大多數買美國的發電設備，我們看一下美國天然氣均化電力成本，其產能利用率最低應為87%，換句話說，1年365天，最多有13%（47.45天），超過1個半月不發電去保養、維護，這對天然氣而言，是非常高的閒置率了。而台灣是多少？最慘的時候只有30%，比較好也只有70%，去年只有60%。都遠低於87%的最低要求。

別看數值不大，但是365天，每天24小時，總共8760小時，累計起來就很可怕了！

如果以去年的60%天然氣發電產能利用率（發電量999億度），比對87%（發電量應為1636億度），少了27%的利用率，竟少了636億度。

經濟部宣稱不蓋三接，少了大潭8、9號機，天然氣北部發電會少137億度，明明這裡不用蓋電廠，不用三接，就妥妥的多了至少500億度等你用。王美花如果不會算這個，怎麼當經濟部長？她的幕僚在做什麼？這樣的人憑什麼當經濟部長？

（作者為綠色消費者基金會秘書長）

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