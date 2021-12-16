蔡政府因2018年「九合一」選舉挫敗，隔年即以「強化國安、護民主」為由，強勢修訂《公民投票法》，藉其國會之絕對多數席次，硬將公投與大選脫鉤，且胡亂引申所謂公投與大選「不常同時舉行」的離奇觀點，反覆愚弄、弱智化支持蔡政府的信眾，這種長期透過傳媒、網路集體洗腦支持者的惡質手段，事實已是反民主、反教育的極權主義作為！

光是去（2020）年的美國總統大選，全美就有124個攸關法令與憲法的公投事項，分別出現在美國各州公民的選票上。回顧美國歷次的大選綁公投，相關議題從稅改、選舉政策、是否禁止「假承攬、真僱傭」的「零工經濟勞工（gig worker）」，一直到墮胎、野生動物、有薪病假，甚至於大麻、海洛因以及古柯鹼合法化等，哪是台灣本次少少的4項公投所能相比擬。

根據美國「全國州議會聯合會（NCSL）」的資料，在去年的124項公投案裡，有38項的公投案是經個別公民連署提出，少於2016年的72項，其餘約三分之二的公投案，則是由各州的州議會決議提出。各該案內容因涉及稅賦、公債、修憲等，由於係屬必須獲得選民同意的重大議題，因此與總統大選合併辦理。

資料顯示，在去年的美國大選期間，全美最終共有32州決定同時舉行公投案，因為該些提案除攸關民生外，也直接影響選民的日常生活，例如：租金管制的相關法律措施、所得稅率，以及最低工資……等。依蔡政府一心擁戴的美國，在公投綁大選上的實作，觀察台灣此次的公投案：「反萊豬」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」，哪一個不是攸關民生，且直接影響選民的日常生活？！當蔡政府狂於唬爛不同意「公投綁大選」時，就請選民們直接以選票「不同意蔡政府」，以力促破除蔡政府的反覆愚弄、弱智化其信眾的魔咒！

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