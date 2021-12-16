因為「雙重否定」句，而讓不知究竟有多少選民投錯票的2018年「九合一」公投綁大選，其中最具有代表性的公投主文：《你是否同意廢除電業法第95條第1項，即廢除「核能發電設備應於中華民國一百十四年以前，全部停止運轉」？之條文》，以及《你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？》，至今讀來，仍讓人七葷八素地難以在瞬息之間，一目了然的掌握住：究竟該在「同意」或「不同意」的欄位上用印。

至於此次的四項公投主文：《您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？》、《你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？》、《你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？》，以及《您是否同意核四啟封商轉發電？》等，雖較無「雙重否定」句的文意解讀困擾，但由於無論支不支持「反萊豬」、「反核」、「反三接」，以及「反公投綁大選」，在語句動詞上的「反」字，事實都是人們在心裡和口語上的習慣用詞，因此，似也不無在投票時，產生與自己的心裡意志，因矛盾互斥，而產生思維衝突的可能。

此外，又由於蔡政府勤於以哏圖混淆視聽，屢次把《反萊豬進口》竄改為《禁止美豬進口》、《三接遷離》竄改成《停建三接》，尤其蔡英文總統帶頭在其臉書上公然誤導民眾，這種被台灣民意基金會董事長游盈隆怒斥為：「涉及嚴重誤導，甚至詐欺行為，以總統高度不會分不清當中的差別吧？若是蓄意，那問題更嚴重也更可惡」，以及「這種作法出現在自稱是台灣隊的本土政權，我引以為恥，完全無法苟同」，並重批「目的神聖無法正當化手段邪惡」等等，更讓選民必須在蓋下選票戳章前，在自己的心裡要有絕對之定見。

基此，如何可以確實做到「心手合一」地，讓選票戳章落在「同意」欄內，則建議不妨運用「負負得正」的口訣，例如：心裡既想的是「反萊豬」、「反三接」，如此就「負負得正」的在「同意」欄內蓋下選票戳章，而千萬不要因為「反萊豬」、「反三接」，結果，竟錯蓋在「不同意」的欄位裡。

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