中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁15日舉行視訊峰會，除了表示要繼續深化兩國戰略協作夥伴關係、堅定支持對方核心利益之外，並期待明年2月4日「冬奧之約」。顯然拜登總統主導的「民主峰會」未邀中俄兩國參加，以及7大工業國外長會議聲明呼籲共同抗衡中俄威脅，都讓北京與莫斯科走得愈來愈近。

「民主峰會」未邀中俄兩國參加，普丁採取的對策是升高烏克蘭的危機，迫使拜登與他舉行視訊峰會，讓俄羅斯的動向成為全球矚目的焦點。中共則在「民主峰會」揭幕式與尼加拉瓜建交，同時打臉我國與美國。北京並發動140多個國家發表聯合聲明，反對美國以民主干涉他國內政。

面對美國為首西方的壓力，俄羅斯透過升高烏克蘭危機以轉移焦點不失為是一項可行之道；北京如果也採用此一模式，明年「民主峰會」舉行之前，則台海危機不無可能爆發。G-7外長會議號召工業國集結對抗中俄威脅，中國外交部已強力敦促美英等國放棄單邊主義、片面制裁、以意識形態畫線 ，以及冷戰思維。

面對中俄愈來愈密切的戰略協作夥伴關係，以美國為首的西方國家似乎在有意無意之間將他們視為威脅。殊不知這樣的做法，只會讓他們愈走愈近。前不久，中俄兩國艦隊舉行聯合演習，還特別繞行日本一圈展示肌肉，就是明證。此外，俄羅斯13日動用否決權，推翻一項由尼日與愛爾蘭提出將氣候變遷納入國際安全的聯合國安理會決議案的提案，中國決定棄權，印度則投下反對票。以美國為首的國家就對中俄兩國大加撻伐。其實，中俄兩國的主張並非沒有道理。聯合國安理會事務繁忙，沒有必要什麼議題都由安理會處理，何況還有「聯合國氣候變遷框架協議」（UNFCCC）可負責處理此事。

習普峰會中，普丁表示俄羅斯堅定支持中國的涉台立場，並反對外國勢力介入中國內政。稍早，普丁曾說他不認為中國會武統台灣，因為北京利用經濟實力即可統一台灣。顯然經過事先溝通，普丁決定改口，而更符合北京的立場。就全球區域安全與和平穩定的角度來看，避免讓烏克蘭危機與台海危機產生「共伴效應」，才是上上之策。

更重要的是，習普反映的是美中俄戰略三角關係的爾虞我詐。白宮3月3日公布「國安戰略暫行指針」，將中俄兩國並列為戰略競爭對手。但是，拜登很快就發現他犯了戰略錯誤，他在4月28日對國會發表演說，邀請普丁參加6月中旬的實體峰會。此舉立刻讓北京感到不安，習近平與外長王毅不僅積極拉攏普丁與俄國外長拉夫羅夫，而且王毅還要求拉夫羅夫不要讓中俄關係受拜普峰會影響而逸出軌道。拜普實體峰會6月16日在瑞士日內瓦舉行。習近平6月28日就與普丁舉行視訊峰會。

這次拜普視訊峰會12月7日召開，習普視訊峰會緊接著在12月15日舉辦，北京惟恐一個疏失，中俄關係就會生變，這也顯示中俄兩國之間的互信仍有很大加強的空間。從這個角度來看，拜登號召「五眼聯盟」抵制北京冬奧，平白放棄一個與習近平面對面會晤的機會，豈不吃虧大了？（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）