四大公投案即將投票，民進黨志在必勝，不惜動用國家公帑、耗費鉅資，鋪天蓋地地發動猛烈攻勢，甚至祭出獎懲的KPI，全黨上下不容異議，嚴加考覈，已儼然將公投視同政權的保衛戰。而蔡總統的臉書更發出混淆視聽的哏圖，台灣民意基金會董事長游盈隆痛批「公然移花接木，混淆視聽」，表示「引以為恥」。

蔡英文臉書上將「反萊豬進口」案竄改為「禁止美豬進口」，把「三接遷址」案竄改為「停建三接」，為了怕同意票通過，居然如此造假，不僅嚴重誤導民眾投票，更是公然違背公民投票的公平規則。也難怪游盈隆痛批「手段邪惡」。

公投從來就是民進黨在野時候積極倡導的，可是當民進黨握有行政實權的時候卻倒轉過來，視公投為洪水猛獸，認定自己的執政是絕無偏差，不許人民有任何異議。因此，無視於四大公投，國民黨只不過提出「反萊豬」及「公投綁大選」兩項，而一律混淆成國民黨要「作亂」，鼓動網軍、側翼，將所有的同意者，全都一體打成「中共同路人」，這已不是正面而公開的討論，而是用栽贓嫁禍、威嚇恐懼的手段，禁抑反對者的發聲了。

在個別議題上，民進黨採行的方式，除了政府官員聲嘶力竭地加以鼓吹外，更發動了一些親綠學者、醫生，假借其名氣發表支持政府的言論，更挾持其掌控下的媒體、側翼，針對正方的主事者，施以狂飆式的攻擊，以惑亂民眾的認知。在整體趨向上，則是祭出其一貫的「抗中保台」技倆，將公投無限上綱到台灣生死存亡的關鍵地位，幾乎將公投當成你死我活的戰場。

四大公投就本質上說，「反萊豬」是食安問題，「公投綁大選」是選舉技術性的問題，「護藻礁」、「重啟核四」則兼具能源、環保的議題。綜而觀之，都是關切台灣未來利害的政策，而且都是民進黨過去極力主張的，即便是時移勢易，也未嘗不可以用理性、科學的辯論來說服民眾，而這也是在野的國民、民眾兩黨及民間團體所致力的方向。無論公投過與不過，都是台灣自家的事，與中共可以說是一毛錢關係都沒有。可是，民進黨在整個科學理據上自知無法說服民眾，且更無法對其態度的丕變，提出更能令人釋疑的解說，便只好利用民粹、挑起恐懼，附和美國，高舉「抗中保台」大旗，名為「保台」，其實只是在保衛自家政權而已。

許多民眾對四大公投的內容不甚了了，甚至連民進黨移花接木地竄改、變造公投內容文字，也絲毫沒有警覺，在目前一面倒的「抗中」就等於「保台」的觀念下，極可能會使許多人盲從而應合，正方要過這一關，恐怕還大大不易。然而「抗中保台」，其實是一劑瀉藥，表面上服之可以通便，但服食過當，將使元氣大傷。民進黨一而再、再而三地讓人民服用瀉藥，如果公投結果就是如此，能否「保台」，且是未必，但「害台」卻是必然。

民進黨在這次公投中圖窮匕現，完全洩露了其獨裁霸道的本質，手段也可以說是相當卑鄙。但是，這樣的手段是否能夠奏效？正反方同意與不同意的比率，在民進黨無所不用其極的宣傳撥弄下，民調顯示已有逆轉的變化。是不是真的有效果，就待公投結果揭曉來檢驗了。（作者為大學退休教授）