中研院P3實驗室爆發研究人員感染一案，中研院士陳培哲認為，這暴露了中研院治理上的重大疏失，而中研院又直屬總統府，是否因為總統府在短時間內交辦太多任務，為了疫苗研發而要求中研院積極執行非專長的P3工作，才導致忙中出錯？總統府該給社會一個交代。

猶記得《亞洲週刊》2021年的第一期封面，因為刊出總統蔡英文身穿清朝龍袍的合成照片，並搭配「台灣民選獨裁幕後，綠營新威權主義現象」的標題，而引發不少討論。然而綜觀蔡政府連任之後種種作為，尤其是疫情之後所形成的一言堂風氣，《亞洲週刊》當時的觀察並非空穴來風。不受其他行政立法單位管轄、直屬總統府的中研院研究室，又如何不被民眾看成是總統的禁臠、專門替總統執行特定任務的新東廠？

當然，基層科研人員秉持著理想與專業，聽命行事執行自己份內的工作無可厚非，但民選政府或執政者若將政治的手伸入專業機構，只為追求個人或黨派利益的行為，絕不合理。政府利用疫情作為權力不斷擴張的藉口，也絕非民主政體該有的情況。而當執政者與執政黨的行為愈趨偏頗，為了與其互相抗衡，「公投」便成為民眾可以展現自身民意的最終手段。

因為講白了，當政府掌握行政與立法的多數，而民眾的聲音又始終沒有被政府聽見，除了提出公投，民眾還有什麼方法為自己發聲？當許多民眾都已經認為政府的施政方向出現問題，但政府卻不願傾聽也不願修正，民眾除了提出公投，還能有什麼有效的表達意見的救濟手段？

然而弔詭的是，當此次反對政府政策的公投案成案之後，政府卻自己跳出來傾盡全黨乃至全國之力，試圖扭轉民意。會有這次公投，就是民眾不想無電可用、不想破壞藻礁、不想吃有萊劑的豬肉、不想在不同意政府政策時無法提出公投救濟。民眾的想法一點也不複雜，可是偏偏執政者當初就是不願意正視這些民間的聲音，一直要等到公投投票迫在眉睫，發現好像會鬆動當前的執政基礎，才跳下來花費大筆稅金印反公投的宣傳標語、積極下鄉宣講辦座談試圖拉攏民心，並攻擊反對勢力操弄民意，簡直就是本末倒置。

因為疫情的關係，政治、民生其實都受到非常多的衝擊與考驗。越是在這種時候，執政者更應該要站在民眾的立場傾聽民意，並確實了解老百姓的擔憂與疑慮。一意孤行，並認為自己是為民眾做出最好的選擇，而罔顧民意、拒絕傾聽，就是一種違反民主本意的傲慢。民主絕非只是每四年一次的選舉投票。蔡總統曾跟年輕人說，不要怕跟政府打交道，如果講一次聽不見，可以大聲講第二次；第二次聽不見，還可以拍桌子！這次民眾已經用公投翻桌子了，蔡總統你聽見了嗎？（作者為口譯工作者）

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