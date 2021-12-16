人人皆知民進黨又名「雙標黨」，不但言行前後矛盾、昨是今非，還時常髮夾彎急轉彎，而且同樣的事，只准自己人放火、不許小百姓點燈。在民進黨政府下做事的NCC，當然也深通此道，因此顏寬恒在立委補選前慘遭綠媒集體霸凌、天天修理，外界要求NCC也應秉公處理，就像要求東廠不聽主子一樣，會聽才怪！

但NCC裝聾作啞也就罷了，過去批判中天不遺餘力，乃至當初號稱「中立」，為了配合NCC將中天封台而扮演審查鑑定人的那些學者們，現在怎麼全都悶不吭聲，不出來導正時弊、給個說法呢？

根據統計，11到12月以來，包括《台灣最前線》、《辣新聞》、《台灣向前行》、《新台灣加油》、《前進新台灣》、《鄭知道了》及《突發琪想》等7個政論節目，常以顏寬恒和其家族當主角，進行真假參半甚至造謠式的抨擊，累計有175集負面曝光，導致顏寬恒形象大受打擊。NCC對此完全沒做任何回應，而這7個節目的屬性，大家心知肚明，NCC哪敢辦三立？

去年NCC不准中天新聞台換照，理由是中天報導特定人物過高、違反新聞自律，不但屢被罰款，還被要求換主管；以相同的邏輯標準來看，NCC竟能不聞不問？那些強調專業中立的學者們，又何忍視而不見？更要如何教育他的學生？

NCC過去罰中天，總說是有人舉發才辦，這回逼急了才承認舉發綠媒的有36件，但又官腔官調地重複處理的流程，但若真要循NCC的標準作業流程走一回，選舉早就結束，如何能糾錯補正？這就是台灣今天的悲哀，從政治到媒體，明明是雙標無良，又不能不抗議，但光抗議又有什麼用呢？如果民意不能真正覺醒，雙標永遠會在暗處冷笑。