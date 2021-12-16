日本前首相安倍晉三化身「辣台哥」，半個月內接連兩次對台海問題指指點點，先是說台灣有事，等於日本有事，緊接著又說，對台灣和台灣民主的威脅，也是對大家尤其是對日本的嚴重挑戰。安倍刻意把台灣和日本連結在一起，是單純要幫助台灣，還是有其他因素？

台灣成保衛日本最前線

安倍連續兩次在公開場合表達對台灣的支持，第一次是在12月1日由台灣國策研究院舉辦的會議上，他透過影片表示，日本無法容許台灣遭到武力侵犯，「台灣有事」等同日本有事，也可以說是等同「日美同盟」有事，他警告大陸國家主席習近平絕對不能誤判。

第二次是12月14日在遠景基金會舉辦的論壇上，安倍透過影片表示日本、美國、台灣三方需加強技術與知識的交流。他呼籲台灣應「崛起」，「將民主傳播到全世界」，並強調，當台灣及其民主受到威脅時，對所有人來說都是嚴峻的挑戰，對日本更是如此。他也警告，中國的任何軍事冒進行動將是「自殺式行為」。

安倍這兩次的發言，表面上是力挺台灣免於遭到大陸的武力攻擊，實質上是顯現日本右派對中國崛起的焦慮。他對台灣煽動反中情緒，不僅是宣洩情緒，也是引領台灣執政者對日本的後殖民意識發酵，讓蔡政府的政策更親日，更把台灣推向日台心口合一。

台灣對日本的後殖民意識一直存在於民間，兩蔣時期受到壓抑，李登輝時代才開始復甦，民進黨執政以後，更是無所不用其極美化日本殖民統治。民進黨統治下，台灣「親日反中」意識比「親美抗中」還強，對日本來說，台灣成為保衛日本的最前線。日本許多西南島嶼在台灣的東邊，有著台灣作為防護。另外，民進黨政府暗挺釣魚台是日本的領土，這是日本對台灣最感念之處。

所以，日本比美國有更不願意見到兩岸統一的想法，如果兩岸統一，日本的經濟生命線就會被中國掐住，日本的安全防衛，也隨時可能遭到大陸的包圍。尤其是大陸反日、仇日的心態濃厚，日本侵華的血跡仍然寫在南京的牆上，12月13日大陸剛舉行過「國家公祭日」，以示不忘日本在南京大屠殺的那段血淚史，這當然讓日本人惴惴不安。

台間接回到日殖民地位

為了彌補這種不安的心理，安倍第一次執政就倡議建構「亞洲北約」，連結南亞到東亞對中國進行圍堵，這一倡議儘管沒成，但它像一股幽靈，影響美國川普、拜登兩任政府，把亞太戰略改換成印太戰略，美日印澳形成「四方安全對話」（QUAD），不定期的討論印太局勢與中國威脅。美前副國務卿比根明確表示QUAD為類似北約的集團，可以抵抗中共任何潛在挑戰。

QUAD的形成，美日印澳四國海軍還每年在印度洋舉行大規模的「馬拉巴爾」海上聯合軍演，日澳更簽署了防務協議，允許澳洲武裝部隊有條件地進駐日本，更引發各界臆測亞洲北約將成形。

除了比較鬆散的QUAD之外，美英澳另外簽署更為緊密的AUKUS安全協議，讓全球聚焦澳洲將在美英幫助下獲得「建造核潛艇能力」，美國印太盟友也紛紛表示歡迎，但中國方面則譴責這是「冷戰思維」再現，並警告此舉可能引發印太地區的軍備競賽。

安倍積極的對台發言，頗有把美、日、台再建構一個「民主價值同盟」之意，這完全符合蔡政府的希望與想像，美日台建立緊密的民主與安全同盟，是日本右翼人士最大的期待，把台灣拉進日本防衛範圍，讓台海、東海連成一個安全防衛圈，台灣等於間接回到日本的殖民地位。

實現這種構想，應該是安倍退而不休，仍積極對台日關係指指點點的用意，把台灣納入日本的安全勢力範圍，不僅對日本的防衛更有保障，也滿足蔡政府的後殖民意識，雙方合則兩利。只是這種想像必然遭到大陸的強烈反應，只會對台灣增加更多不利的變數，甚至造成大陸的誤判。安倍不希望習近平誤判台海情勢，卻又拚命製造被誤判的因素，將是兩岸最大的危機。