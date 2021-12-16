標榜在新聞報導上「只問是非、不問立場」的網路媒體《菱傳媒》日前風光登場，該刊以菱角為Logo，取其黑白分明之意，強調沒有包袱、堅持事實，而且不受政府、黨派、商業利益以及股東等介入影響。似乎就要為混沌已久的台灣新聞界帶來一番新氣象。

只不過在11月22日正式上線前，掛名董事長的前立委徐中雄即已狼狽請辭，出師未捷身先死了。據他所述，係因和經營階層在理念上落差太大，為免日後被架空，故而退出。可見「只問是非、不問立場」在理念上雖值得肯定，但在實務上卻根本行不通。這個動人口號本身就是個悖論，因為很多事物的是非論斷正是因個人立場不同而異，所以《菱傳媒》要問的，又是誰的是非？誰的立場？哀哉徐中雄，反倒成為誤入媒體叢林的老白兔。

回頭想想四大公投的爭執，不也如此？就拿蔡英文對核四的說法來看，2006年的行政院副院長蔡英文主導編列448億元的興建追加預算，甚至親自向台電高層要求核四「如質、如期」完工。但2021年的總統蔡英文卻說，核四至今花了三千億，它是拼裝車，還蓋在地震帶上，不但安全有疑慮，核廢料也沒有一個縣市要收，重啟的代價就是更長的工期、更多的預算，還有永遠不知道會不會成功，也不曉得安不安全。2006年和2021年的蔡英文，到底誰是誰非？興建核四到底是對還是錯呢？

陳吉仲對萊克多巴胺的說法也是，2013年的中興大學教授陳吉仲這麼說，養豬產業產值高達 750億元，如開放瘦肉精美豬進口，後果很嚴重，政府「打死也要擋」。但2021年的農委會主委陳吉仲卻說，萊克多巴胺只是飼料的添加物，「就好比是人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品。」2013年和2021年的陳吉仲，到底誰是誰非？

而2016年的民進黨不分區立委林靜儀主張國人的食安要求應提高，故提案嚴禁「對民眾的健康衝擊影響甚大」的瘦肉精美豬進口。但2021年的台中市中二選區立委補選候選人林靜儀卻說正值加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的關鍵，歡迎開放國際貿易自由化，因此支持萊豬進口。那麼瘦肉精美豬又該不該進口呢？

再來看看桃園海岸藻礁的保育，2013年的小英教育基金會董事長蔡英文到場訪視，親筆寫下「藻礁永存」的承諾。但2021年的總統蔡英文卻說當初承諾保護的是「觀新藻礁」，而非一旁緊鄰的「大潭藻礁」，而且三接工程已外推，沒有蓋在藻礁上。不過環保團體卻質疑藻礁上已見大型橋墩矗立，而且工作船擱淺曾造成大面積藻礁受損。那麼藻礁到底永存了沒？總統和環團，到底誰是誰非？

無獨有偶，近日網路上流傳一段當時社民黨召集人范雲飆罵民進黨的舊影片，要求該黨遵守其總統候選人蔡英文的選前承諾，范雲痛批「民進黨第一次執政的時候，我們就發現那個綠色不是我們要的，他根本就是一個塑膠，會製造汙染的綠色，所以今天我們為藻礁站出來…」。可現在的民進黨不分區立委范雲已改口說根據現有的外推方案，工業港預計將會遠離藻礁生態豐富的區域。昔日的她，和環團一致立場；現在的她，卻附和政府主張，到底哪一個才是真正的范雲？

至於公投綁大選，在野時的民進黨始終將公投視為對抗國民黨的利器，強調直接民權的好處。早在1990年代有「蔡公投」之稱的民進黨大老蔡同榮就力倡公投入法，陳水扁當選總統後，即於2003年通過。不過如今的民進黨卻擔心其重大政策再次像2018年九合一選舉附帶公投一樣被否決，便想推翻曾經力主的公投綁大選。那麼公投要不要合併大選來舉行，到底哪一種才是民進黨的理想？

電影《東方不敗》中有這麼一句話：「只要有人的地方就有恩怨，有恩怨就會有江湖。人就是江湖，你怎麼退出？」誠然，有人的地方就會有立場，有立場就會有是非，又要如何只問是非，不問立場呢？而四大公投在即，當社會大眾對公共議題爭論不休時，又該由何人來定奪是非？而天下又豈有絕對的是非？

就執政的民進黨來看，不論昨是今非，還是今是昨非，都免不了「換了屁股就換了腦袋」的嘲諷。但在野的國民黨也不好過，畢竟對手已幡然悔悟，願意起義來歸，支持你當年主張，照理來說，高興接納也來不及，頂多打臉人家一番也就是了，何必橫加阻撓？否則自己豈不是也跟著換屁股、換腦袋，反而會被國人視為藉機搞政治鬥爭罷了。況且國民黨日後總有上台機會，這四大議題仍會如影隨形。那麼到底誰是誰非，就靜待12月18日揭曉了。

（作者為自由作家）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※