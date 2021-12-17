我是台灣陸軍退伍的中尉，祖籍江蘇宿遷來到台灣高雄，從「反攻大陸」到「和平統一」，我的至交與愛人是大陸人，對我而言，大陸從來都是「國內」而非政黨輪替後成為「外國」。

此番赤誠若被台灣友人得知，勢必被摔書砸臉，狠狠唾棄罵著「畜生」、「身為國軍居然懷有異心，你實在爛透了」、「你當該為台獨而戰，你的忠誠比地下水還齷齪，你太讓人噁心」。

無人知曉，我的忠誠從來是對中國、台灣省宣示，而非台灣國；是對祖國母親下的老百姓而非戲耍台灣百姓操控民粹的台灣政治。

在推特與一起看布袋戲的大陸道友聊兩岸政治、從詩詞歌賦談到人生哲學；在寒冬的北疆隔著60海浬，和大陸好友談論玄學與古文；在新月掛小丘於山壁之上，我眷戀著一位祖籍在河南的心上人；大陸好友與愛人時刻關心我的崗位可能帶來的危險，而我為此動容甚至想著若真開戰，寧可自戕都不願傷害大陸同胞。

傳承著祖上將軍的忠義血脈，此生熱愛祖國母親與台灣省老百姓，退伍後我去大陸武館應聘武術老師，從廣袤蒼茫的內蒙南下到斷橋殘雪，頭可斷、血可流，親眼俯瞰山河萬里，吸入肺腑的冷略，捍衛祖國河山的澎湃碾壓在台灣部隊被不公對待的意難平。

近年，台灣百姓已被政黨玩弄鼓掌而不自知，民粹的悲哀氣息在選舉時更加濃烈。

曾子曰：「上失其道，民散久矣。如得其情，則哀矜而勿喜。」

台灣人高喊台獨，竭力展現數典忘祖決心；台灣人於各個平台瘋狂謾罵親中的台人或是中立的大陸人是畜生垃圾或是不堪入目的字眼；台灣人激進病態的與任何大陸相關的一切切割；台灣人刷抖音、逛淘寶，同時能在平台強調高呼那些「愛台宣言」和「台灣國」的偉大與抨擊羞辱大陸想統一的下作。

民主之下消息四通八達，讓我從來不想在任何台人面前做出政治表態、用微信和大陸友人語音完立刻切換台灣腔、開車不會在有台灣友人情況下聽我最愛的那首2021上海徵兵宣傳片歌、避免一口標準的普通話被聽到、避開大陸網路用語。

因為台灣友人瘋狂到盲目支持台獨，宣揚武力對決直至台灣獨立成國，最荒謬好笑的是，在海峽中線戰機越界、火箭運輸船環繞北疆，每每兩岸被政治官員台獨發言激起火花，第一時間擔憂我生命危險的永遠都是遙隔千里的大陸友人和現在我在大陸的心上人。

死去元知萬事空，但悲不見九州同。

台灣還是有少數永盼和平統一的人們，包括我，而非人人都會指著我的鼻子大罵我的忠義輕賤可欺，是個親中的無恥走狗。

夜闌臥聽風吹雨，鐵馬冰河入夢來。

今生報效無愧天地，來生願入河南之籍，再報祖國母親。（淵）

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